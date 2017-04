Frem med solbriller og sommerklær: Det blir lange perioder med sol i Oslo både mandag og tirsdag, ifølge statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes. Selv om det kan komme litt sur vind fra nordvest, er det verdt å utnytte solen så fort som mulig.

For når påsken slår inn for fullt, altså på onsdag, ser det dårligere ut.

– Det blir regn natt til onsdag og spredt nedbør torsdag, sier statsmeteorologen.

Hun forteller at bypåsken starter med noen skikkelige gråværsdager. Temperaturen vil også synke litt, ned til 7–8 grader.

På fredag ser det litt bedre ut: Da forventer Moxnes oppholdsvær og «kanskje over ti grader.»

– Men det ser ut til å bli nedbør igjen til helgen, med regn og gråvær. Det kan bli en ok avslutning på påskehelgen – de siste prognosene antyder at det kan bli fint på mandag.

Fortsatt OBS-varsel i fjellet

For dem som tar turen til påskefjellet i løpet av uken, er det viktig å huske at det er sendt ut OBS-varsel for fjellovergangene i nesten hele Sør-Norge i dag. Mye vind og en del snø gjør kjøreforholdene vanskelige i fjellet, spesielt i overgangene mot Vestlandet og Sør-Trøndelag.

Selv om været vil bli litt bedre senere denne uken, er det nok litt for tidlig å skifte til sommerdekk enda.

– Vinden vil avta litt utover ettermiddagen tirsdag. Men det blir litt kaldere, og det vil komme snø på fjellet, så det kan bli glatt på veien.

Det blir relativt rolige vindforhold i hele landet når påsken starter for fullt, men du må reise langt fra Oslo for å få mest sol.

– I Sør-Norge blir det ikke spesielt godt påskevær, det er Nord-Norge som får det fineste været, sier statsmeteorologen.

– Men vi får kanskje unne dem det.