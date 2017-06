Vi gjorde flere forenklinger for å komme frem til tallene vi presenterer i reportasjen øverst

Vi tok utgangspunkt i andel transporter på sykkel, som i København er 30 prosent, ifølge DTU Transport. Det samme tallet er 5,4 i Oslo. Det skriver Transportøkonomisk institutt (TØI) i sin reisevaneundersøkelse.

Det bor i tillegg omtrent dobbelt så mange mennesker i København målt mot Oslo. Når 30 prosent av alle transporter innad i byen foregår på sykkel i en by som er to ganger så stor, blir altså forholdet til Oslo enda større. Vi legger så til grunn at alle innbyggerne både i Oslo og København er reisende, og at de som sykler ikke har flere transporter enn de som går eller kjører.

Når dette summeres, blir det klart at du er ti ganger mer utsatt for ulykker i Oslo enn i København når du sykler.

Man bør ta flere forbehold videre.

Reisevaneundersøkelsen vi referer ble publisert i 2013/14. Den undersøkelsen viste at det var en økning fra 4,7 prosent i 2009 til nevnte 5,4 i 2013/14. Tallet med andel av transporter innad i København er fra 2014.

Torkel Bjørnskau som er forsker på TØI, sier det i tillegg er to hovedproblemer med tallmaterialet.

– I Oslo vet vi at det er ti ganger så mange som havner på legevakten med sykkelskader enn det som rapporteres til politiet. De kommer altså ikke med i statistikk over skadede i Oslo. Jeg kjenner ikke til rapporteringsgraden i Danmark, sier Bjørnskau.

Danmarks Statisiks tall gjelder også bare de skadene som blir meldt til politiet.

Bjørnskau sier også at ved å legge til grunn en andel av transporter og ikke ser på eksempelvis lengden eller tiden man transporteres, gjør at datamaterialet kan bli skjevt.

Et bedre grunnlag ville vært å måle hvor mange kilometer man sykler mellom hver ulykke i København målt mot Oslo.

Når det gjelder syklister som krysser gaten på rødt lys, referer Bjørnskau til til en undersøkelse om ulykker med syklister som sykler selv om det er rødt lys.

– Det er veldig få ulykker med syklister som sykler på rødt lys. Samtidig er det en helt annen sykkelkultur i Norge enn i Danmark.