Søppel hoper seg opp. Oppstartsproblemer, ifølge renovasjonsfirma.

– Sånn pleier det ikke å være her, sier Tore Nerland på Linderud som tok bilde av avfallssituasjonen etter at vaktmesteren hadde ryddet opp det verste.

– Vanligvis blir kassene tømt før de er fulle. Vi har ikke hatt problemer med renovasjonen før nå, og jeg regner med at det har sammenheng med at Oslo kommune har skiftet operatør, sier Nerland

Han håper situasjonen bare skyldes startproblemer etter at selskapet Veireno tok ovver søppeltømmingen i Oslo denne uka.

– Vi arbeider kontinuerlig for å jobbe inn forsinkelsene ved avfallsinnsamlingen, sier Jonny Enger, administrerende direktør i VT Gruppen, selskapet som eier Veireno.

- Som forventet

På Linderud flyter det rundt søppelkassene. På Sandaker hoper det seg sånn opp i portrommet at det er vanskelig å passere med barnevogn.

Fra hele Oslo kommer det meldinger om at renovasjonen ikke fungerer.

– Vi er klar over det, og det er som forventet at vi får problemer i overgangen, sier kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i Renovasjonsetaten.

Her, på Renovasjonsetatens hjemmeside, kan du klage. Og her får du informasjon om nye hentetider.

Billig junior vant anbud

Selskapet Veireno i Ytre Enebakk leverte inn det laveste anbudet, og overtar renovasjonen i Oslo. Hittil har to av de største operatørene i Norge, RenoNorden og Norsk Gjenvinning, delt på de fire anbudsområdene.

Nå tar Veireno over alle fire. Ifølge Fagbladet var budet fra Veireno på 420 millioner kroner, det var 129 millioner kroner lavere enn RenoNorden og 81 millioner kroner lavere enn budet fra Norsk Gjenvinning.

Stor operasjon

Mandag skjedde skiftet, da fikk Enebakk-selskapet ansvaret for søppeltømmingen i byen.

– Det er en stor operasjon, og vi var forberedt på at det ville bli problemer i overgangen, sier Dalen.

– 130.000 avfallsbeholdere som tømmes per uke, i tillegg har vi ca. 2000 nedgravde avfallsbeholdere som tømmes ved behov. Vi har fått nye biler, ny teknologi, helt nye ruter og skiftordninger som ble kjørt for første gang mandag. 8000 nøkler er overlevert. Alt dette tar litt tid å sette seg inn i. Derfor var vi forberedt på litt oppstartsproblemer, sier Dalen.

Enger i VT Gruppen er enig i at det skyldes oppstartsproblemer.

– Oppstarter er ofte forbundet med forsinkelser, og Oslo er hverken nå eller historisk noe unntak. Renovatørene står på og er svært dyktige. Renovasjon er svært komplekst. Ruter, biler og avvikssystem i bilene er nytt og det et ikke uventet at det i en periode vil være forsinkelser, svarer han.

Klag!

I teorien er det lett å forstå. I praksis er det ikke så lett å akseptere at avfallet, som tidligere har blitt borte tilsynelatende av seg selv, hoper seg opp.

– Hva gjør vi?

– Klager! sier Dalen.

Hun vil gjerne at folk som sliter med avfall som hoper seg opp, sier fra til Renovasjonsetaten. De melder det videre til Veireno.

– Vi har bemannet opp kundekontoret, vi har mannskaper og biler i beredskap og vi har som mål at avfall skal være fjernet innen 24 timer etter at vi har fått klage. I innkjøringsperioden kan det bli noen forsinkelser. Men, vi garanterer at vi har satt inn ekstra mannskap og biler som tømmer fortløpende, sier Dalen.

Søppel fraktes over til Sverige: Billig og miljøvennlig, mener myndighetene

Mener de er dimensjonert til oppgaven

VT Gruppen sier at de fortløpende melder avvikene til renovatørene, slik at de kan hente inn søppelet. De melder også at de arbeider kontinuerlig for å jobbe inn forsinkelsene ved avfallsinnsamlingene.

– Vi vil denne helgen kjøre ekstraordinært med et stort antall biler for å kjøre oss inn på forsinkelsene, sier Enger.

– Dere har vunnet en stor kontrakt for søppelhenting i Oslo. Er dere dimensjonert for en slik stor oppgave?

– Veireno har siden signering av kontrakt lagt ned et betydelig arbeid i å forberede oss på oppgaven og føler oss både dimensjonert og kompetente til å utføre oppgaven. Vi har stor forståelse for de som ikke har fått hentet avfallet sitt, men garanterer at vi etter innkjøring vil levere et svært godt produkt til Oslo sine innbyggere. Dette håper vi igjen vil stimulere til enda bedre kildesortering, svarer Enger.