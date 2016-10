Søppelbil rev ned strømledningen til trikken på Birkelunden

En av de nye renovasjonsbilene skal ha revet ned strømledningen til trikken fra Schleppegrells gate ved Birkelunden og to kvartaler oppover til Ring 2. Det er en strekning på 600 meter.

Linje 11, 12 og 13 kjører nå i Trondheimsveien.

– Oslo Brann- og redningsetat jobber med å sikre kjøreledningen så den blir strømløs. Et stort område er sperret fra Birkelunden, opp Toftes gate til Ring 2, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til Aftenposten.

Sannergata er åpnet for trafikk. Ring 2 er ikke sperret. Toftes gate er sperret fra Birkelunden og opp til Ring 2, får Aftenposten opplyst.

Ingen opplysninger om skadede

Politiet og brannvesenet jobber nå på stedet. Det er ikke opplysninger om at noen er skadet, bekrefter politiet overfor Aftenposten.

– Det går strøm gjennom ledningen, derfor er det nå en sikkerhetsavstand på ti meter til situasjonen er avklart, sier operasjonsleder Hekkelstrand.

Uklart når trikken er i gang igjen

Kjøreledningen til trikken er revet ned fra festene i bygningene langs Toftes gate og ved Birkelunden.

– Det var en av de nye renovasjonsbilene med kran som rev ned kjøreledningen. Vi har folk på stedet. Foreløpig er det umulig å si hvor lang tid det vil ta før trikken er i gang igjen, vi må få bedre oversikt over skadeomfanget. Vi har et håp om at trafikken skal komme i gang i løpet av dette driftsdøgnet, det varer til litt over midnatt, men vi kan ikke si sikkert om det går. Det avhenger av hva vår folk støter på av problemer på den 600 meter lange strekningen hvor kjøreledningen er revet ned på begge sider av gaten, opplyser kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien i 16.30-tiden.