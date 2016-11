Sover i telt for å kjøpe leilighet

Vinteren har meldt sin ankomst i Oslo, men boligmarkedet er fortsatt brennhett.

Boligprisene i Oslo fortsatte å stige i oktober, viser tall Aftenposten skrev om torsdag.

– Prisoppgangen i Oslo på 1,8 prosent er rekordhøy for måneden å være, for normalt synker boligprisene i oktober, kommenterte direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge til NTB torsdag.

I en bakgård på Tøyen satt en gruppe menn og kvinner fredag ettermiddag og varmet seg på flammene fra et bål. De ventet i kø for et nytt leilighetsprosjekt som blir lagt ut for salg lørdag ettermiddag.

Erlend Kjelstad (24) forteller at han allerede har sovet her én natt for å sikre seg leiligheten han ønsker seg.

Sparer tid

Flere av de åtte camperne i tyveårene Aftenposten traff fredag hadde installert seg med varmedresser og soveposer. I en tom garasje på tomten har utbyggeren satt opp telt med varmeovn til overnatting. En av dem Aftenposten møtte var klar til å skrive kjøpskontrakt på fem millioner for en leilighet. Det er ulike priser på leilighetene.

Det er tilbudet om fast pris i et vanskelig marked som gjør at folk er villig til å tilbringe natten her, mener Kjelstad. En annen av de ventende forteller at hun er lei av budrunder der prisen ender langt over det en førstegangskjøper kan klare.

I høst har mange leiligheter i hovedstaden gått oppsiktsvekkende høyt over prisantydning. Forbrukerombudet har slått alarm om lokkepriser.

– Selv har jeg ikke vært på andre visninger enn denne. Vi hadde bare lyst til å bo på Tøyen, og så kom denne muligheten. Timingen var god. Men jeg synes det er greit at det gjøres på denne måten. Da slipper vi å bruke masse tid på budrunder, sier Kjelstad.

Ble stresset

Det er APT Properties som er utbyggeren bak prosjektet på Tøyen.

– Det er kjempehyggelig at folk er så engasjert i disse leilighetene. Det sier mye om at vi har truffet med konseptet, men også om hvordan utviklingen i boligmarkedet er blitt, sier markedssjef Christina Rogstad.

Mange i den aktuelle målgruppen har gått tapende ut av flere budrunder, sier Rogstad. Hun forteller at førstemann i køen var på plass torsdag morgen.

– Da vi gikk fra informasjonsmøtet klokken seks torsdag, var det åtte personer i kø. Vi hadde lagt det ut i sosiale medier da den første personen hadde stilt seg opp, og da var det nok noen som ble litt stresset. Folk som kanskje hadde tenkt å stille seg i kø lørdag morgen, kom til informasjonsmøtet med termoser og varmedresser, klare til overnatting.

– Har dere selv bidratt til å få folk til å stille seg i kø med å gå ut med den informasjonen?

– Vi var ganske sikre på at folk ville være tidlig ute uansett. Vi har hatt enorm respons på dette prosjektet. Men vi ble likevel overrasket over at folk kom to dager før salgsstart, i denne kulden.

Ingar Storfjell / e-mail

Norges Bank er urolige for nordmenns stadig voksende gjeld

Vekst i byene

Det norske boligmarkedet er preget av store ulikheter, skrev Aftenposten torsdag.

De store byene har hatt den største veksten. Prisene i Oslo har steget 89,2 prosent de siste ti årene.

Leilighetsbygget på Tøyen skal stå ferdig i 2018.

Boligkjøperne i bakgården forteller at de har fått forsyninger av mat og varm drikke fra både meglerne og familie og venner.

– Man får i hvert fall tid til å lese litt, det er jo ikke så galt, sier Kjelstad, og blar i romanen «Alt lyset vi ikke ser».