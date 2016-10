Sp-Lundteigen om Stortingets gigantsprekk: Ledelsen har ansvaret, og dette bør få konsekvenser

– Det er er Stortingets ledelse som har ansvaret, og en sånn kostnadssprekk bør få konsekvenser, sier Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, til Aftenposten.

Det sier han etter at det i en sak i VG tirsdag ble kjent at utgiftene i forbindelse med rehabilitering av et kontorbygg og bygging av ny innkjørsel til stortingsgarasjen øker med ytterliggere 400 millioner.

Det kommer på toppen av at det i fjor ble kjent at prosjektet som opprinnelig skulle koste 1,1 milliarder, ville bli 300 millioner dyrere.

Sluttregningen blir altså på 1,8 milliarder.

– Ga inntrykk av at det var under kontroll

Lundteigen sier at han avventer uttalelsen fra ledelsen på Stortinget - altså direktør Ida Børressen og stortingspresident Olemic Thommessen (H) - før han kan si mer om hvordan han ser på saken.

– Hvilke andre konsekvenser er aktuelle, enn det at Stortingets direktør bør trekke seg?

– Det har jeg ikke ønske om å kommentere på nåværende tidspunkt. Vi hadde saken i kontroll- og konstitusjonskomitéen i forbindelse med statsbudsjettet for ett år siden. Da skrev jeg, som jeg sier nå, er at det måtte få konsekvenser. Det ble da gitt en redegjøresle fra Stortingets president som ga inntrykk av at det nå var under kontroll, sier Lundteigen.

Olav Olsen

– Hva slags svar kan hun gi som er gode nok for at hun kan fortsette i stillingen?

– Det er jeg veldig spent på, sier han.

Kolberg: - Bekymringsfullt og alvorlig

Arbeiderpartiets Martin Kolberg, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier at de vil se på saken første gang de møttes, altså tirsdag neste uke.

– Dette er bekymringsfullt og alvorlig. Jeg vil ikke si mer enn de to ordene før saken kommer i statsbudsjettet. Der kommer det som et særskilt vedlegg, sier han.

– Hvem har ansvaret for dette?

– Jeg vil ikke uttale meg om ansvarsforholdet før vi har fått sett det skriftelige materiale. Foreløpig har vi bare fått en muntlig fremstilling av saken, sier han.

– Hva fikk dere forklart muntlig?

– Vi fikk samme forklaring som de har kommet med i mediene, at de mener at konsulentene har gjort et mangelfullt arbeid.

– Fattet vedtak på sviktende grunnlag

Til VG legger Thommessen og Børresen ansvaret på rådgivingsselskapet Multiconsult. De er Stortingets totalleverandør av prosjektering og rådgivning på byggeprosjektet.

Ifølge avisen krever nå Stortinget erstatning, og de varsler også søksmål.

– Vi må konstatere at Stortinget har fattet vedtak på et nokså sviktende grunnlag, fordi konsulentenes arbeid var mangelfullt, og inneholdt til dels store feil, sier stortingspresidenten til VG.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med ham tirsdag kveld, men har så langt ikke lyktes med å få svar.

Vurderte å stoppe byggingen

Børresen fikk tirsdag ettermiddag tilsendt flere spørsmål fra Aftenposten gjennom Stortingets kommunikasjonsavdeling.

Disse er så langt ikke besvart, men Børresen har tidligere sagt dette til VG:

– Underveis har vi vurdert å stoppe arbeidene, men kom til at det ville føre til enda større merkostnader om vi skulle starte helt på nytt.

Multiconsult forklarer de økte kostnadene med prosjektets kompleksitet.

– Det er langt mer komplisert enn noen hadde trodd på forhånd. Dette skjer i et område med mye trafikk, og med infrastruktur under bakken som ingen hadde noen kunnskap om på forhånd. Stortinget valgte selv å ha prosjektledelsen og kjøre det i egen regi, sier kommunikasjonsleder Gaute Christensen i selskapet til VG.

Han ønsker ikke å svare på om de har erkjent noe ansvar eller om de har betalt tilbake penger underveis i prosessen.