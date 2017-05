Sparket politiadvokat krevde jobben tilbake og 17 millioner i erstatning - fikk ikke medhold av lagmannsretten

Jørn A. Elisenberg (56) stevnet Justis- og beredskapsdepartementet for retten for å få jobben som politiadvokat i Oslo tilbake.

I Oslo tingrett krevde han 17 millioner kroner i erstatning, men tapte så det suste.

For Borgarting lagmannsrett nøyde han seg med å kreve ca. tre millioner kroner, men tapte igjen.

I stedet sitter han igjen med advokatregninger på over 300.000 kroner.

– Vi vil nå vurdere om vi skal anke til Høyesterett, sier Elisenbergs advokat, Jan Ivar Brataas.

– Lei av å putre politibil

Starten på det som skulle ende med en oppsigelse i august 2014, var et avisintervju Elisenberg ga til Aftenposten tre år tidligere.

– Noen sjanser må man ta her i livet. Jeg har putret rundt i politibil og sittet på et politikontor i hele mitt arbeidsliv. Det er på tide å prøve noe annet også, sa Jørn Elisenberg til Aftenpostens Osloby i februar 2011 i forbindelse med at han ønsket å starte uteservering i Torshovparken.

Måtte ta permisjon

Elisenberg leide ut et titalls leiligheter, han leide ut 25 p-plasser under Fagerborg kirke, drev uteservering i Torshovparken, to serveringssteder i Halden, og kjøpte en butikk i Sverige og en gammel tollstasjon på grensen.

I to perioder tok han permisjon fra politiet for å drive sin næringsvirksomhet, før han senere krevde jobben som politiadvokat tilbake.

Per Annar Holm

I Gabels gate 48 på Frogner kjøpte han to leiligheter. Han leide ut enkeltsenger for opptil 4000 kroner måneden, og ved å stable i høyden gikk det 15–16 beboere i hver leilighet.

Sameiet som eier leiegården klaget på utagerende festing, salg og misbruk av narkotika, og en trafikk naboene i oppgangen aldri før hadde opplevd.

Svarene fikk de fra politiadvokatens epostadresse i politiet. Han kjente seg ikke igjen i beskrivelsene.

Sameiets advokat klaget deretter Elisenbergs samrøre av roller inn for Politimesteren i Oslo.

Fikk sparken på to grunnlag

«Elisenberg-saken» har gått frem og tilbake i Oslo politidistrikt i mer enn seks år. Til slutt ble politiadvokaten oppsagt fordi han ikke hadde avviklet næringsvirksomheten han drev uten nødvendig tillatelse, og fordi han i mer enn seks måneder etter at en permisjonstid var utløpt, ikke hadde møtt på jobb.

Før dette fikk han det politiledelsen karakteriserer som «et meget raust tilbud» for selv å si opp jobben, men avslo dette.

Enstemmig lagmannsrett

Lagdommer Anders Bøhn formulerer det slik i den knusende dommen:

«Elisenberg valgte ikke å rette seg etter kravet om straks å avvikle de biervervene som kunne avvikles. I denne situasjonen måtte Elisenberg etter lagmannsrettens mening enten møte på arbeidet etter at permisjonstiden var ute og ta opp spørsmålet om hva som skulle skje med de biervervene som ennå ikke var avviklet, eller ta opp spørsmålet om forlenget permisjon med sikte på videre avvikling. Han gjorde ingen av delene, og han var advart mot følgene av ikke å møte på jobb. Han hadde fortsatt ikke møtt på jobb da avskjeden ble besluttet. Det forelå et klart avskjedsgrunnlag også her», skriver Bøhn.

Per Annar Holm,

Streng praksis

For alle politiansatte er det strenge regler for å engasjere seg i andre jobber. Begrunnelsen er frykt for interessekonflikter.

I 2008 kom det nye regler hvor alle politiansatte må søke Politimesteren om tillatelse før man tar på seg bierverv.

– Det er fornuftig at regelverket tolkes strengt nettopp for å unngå rolle- eller interessekonflikter. Like viktig er det med åpenhet slik at ledelsen godkjenner slike bierverv på forhånd, sier president Curt A. Lier i Norges Juristforbund.

Politisjef fikk «ja» til bierverv

Elisenbergs advokat Jan Ivar Brataas sa i lagmannsretten at politiets praksis spriker. Han gjorde et nummer av at en avdelingsdirektør i Politidirektoratet fikk fortsette som nestleder i styret for Sparebanken Øst og fortsatt er medeier i et «sovende» advokatkontor etter at han i fjor ble ansatt i POD.

Han har siden 2009 vært nestleder i sparebankens styre, og mottok i fjor 150.000 kroner for deltagelsen på 13 av 15 styremøter.

Politidirektoratet sier til Aftenposten styrevervet er godkjent av politidirektøren, og at det ikke har vært praktisk mulig å avvikle advokatpraksisen fordi det er en fordring rettet mot firmaet.

Per Annar Holm

Fakta: Elisenbergs eiendomsimperium Jørn A. Elisenberg eide eller leide en rekke leiligheter i Oslo og Halden Gabels gate 48 (to leiligheter), Frogner Ole Vigs gate 32 a, Majorstua Johan Selmers gate 2, Torshov Johan Selmers gate 8, Krebs gate 17, Torshov Munkerudåsen 2, Nordstrand Berget 10, Vinterbro (to leiligheter) Frognerveien 58 (vaktmesterleilighet), Frogner Grønliveien 18 (Halden) Tollstasjon på svenskegrensen nær Halden, Dagligvarebutikk på svensk side av grensen, Munkerudåsen 2 Leide: Pilestredet 74 (utleie av p-plasser og lager) Busterud gata café (Halden) Halden storsenter café

Ble drosjesjåfør og kom i huskjøp-klammeri

Etter at Elisenberg fikk sparken fra Oslo politidistrikt i august 2014, har han kjørt drosje.

Ifølge Norah Yalda Rahimi hos Regjeringsadvokaten er han en meget hyggelig og omgjengelig mann som fint kan livnære seg som sjåfør om han ikke skulle få politijobben tilbake.

For et par år siden skulle han kjøre en enke fra Nordstrand til et juleselskap. De to ble venner, og 28. april i fjor kjøpte han huset hennes for 2,5 millioner kroner.

– Den lave prisen skyldes at hun hadde bruksrett til huset livet ut, sier advokat Jan Ivar Brataas.

Familien reagerte og fikk retten med på å stanse salget midlertidig. Et forlik ble inngått ved hjelp av advokater etter at kvinnens sønn fikk utbetalt ca. 500.000 kroner.

Per Annar Holm

Tjente 13 millioner

Kvinnen, som i dag er i slutten av 70-årene, frasa seg senere retten til å bli boende i huset.

7. november i fjor solgte Elisenberg huset videre til Oslo villautvikling for 15,5 millioner kroner.

– Det viste seg at jeg hadde full rett til å gjøre som jeg gjorde. Jeg er fornøyd, og Elisenberg er ikke noe å bebreide, skriver kvinnen i en SMS til Aftenposten.

De to er i dag folkeregistrert på samme adresse.

Aksjeselskapet Jørn A. Elisenberg ble forøvrig sendt til oppløsning uken etter hussalget.