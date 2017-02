Sporveien: Ulykken har gått sterkt inn på oss

– Dette har rammet mange og preger oss sterkt, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

Klokken 16.15 torsdag fikk politiet melding om at en person var påkjørt på Holstein T-banestasjon. Vitner fortalte at en jente hadde sklidd ved avstigning på stasjonen på Nordberg og havnet mellom vognene og perrongen. Det ble senere bekreftet at jenta som var 16 år gammel, omkom.

Fredag morgen var det satt ned blomster og tent lys ved ulykkesstedet.

Sporveien: Var strødd

Det var snøvær og glatt i Oslo torsdag ettermiddag. Ifølge Sporveien var rutinene fulgt med brøyting og strøing på stasjonen – både med maskiner og manuelt.

Aftenposten skrev i 2006 at det flere steder i Oslo var problemer med avstanden mellom vogner og perronger, særlig langs Sognsvannsbanen og Holmenkollbanen. Siden er det enkelte steder imidlertid gjennomført tiltak. Holstein T-banestasjon ligger nord for Oslo sentrum og er det tredje siste stoppet på linjen til Sognsvann.

Stasjonen er utbedret

– Det er gjort utbedringer ved Holstein stasjon. På store deler av denne stasjonen er det ingen utfordringer med avstanden mellom vognene og perrongen. Helt på bakre del av perrongen er det en liten utfordring, og her er det montert fallsikring som gjør at man ikke faller helt ned på skinnegangen. Dette har vi også på Nationaltheatret stasjon og enkelte andre steder, sier Cato Asperud i Sporveien.

TV 2: Føreren fikk ikke med seg hva som skjedde

Politiets innsatsleder sa til Aftenposten torsdag at ulykken skjedde midt på perrongen.

– Vi vet at hun gikk ut av T-banen. Trolig har hun glidd og falt ned da banen skulle kjøre, sier operasjonsleder Finn S. Belle.

Politiet omtaler hendelsen som en ren ulykke, men opplyser i en pressemelding at de vil etterforske saken. Også Statens havarikommisjon vil granske ulykken.

– Vi har besluttet å åpne sak på ulykken. Vi var på stedet i går kveld og undersøkte stasjonsområdet og det involverte toget. Så må vi hente inn mer informasjon etter hvert, sier Knut Olsen, direktør for jernbaneavdelingen i Havarikommisjonen, til NTB.

Ifølge TV 2 merket ikke T-baneføreren hva som hadde skjedd, og kjørte videre. Vedkommende skal ikke ha blitt gjort kjent med ulykken før vognsettet stanset på endestasjonen Sognsvann, to stopp unna.

Hans Olav Naess

– Klarer ikke unngå enhver ulykke

Asperud i Sporveien påpeker at der T-banevognene er koblet sammen, er det alltid en større åpning og at dette kan utgjøre en fare. Det er ikke kjent om det var dette som skjedde på Holstein stasjon torsdag.

– Sikkerhet er alltid det viktigste for oss i alle sammenhenger. Vi har et regelverk å forholde oss til. Hvis det ikke er mulig, stopper vi trafikken, sier Asperud.

Han minner om at de har over 100 millioner reisende i året.

– Vi klarer dessverre ikke å unngå enhver ulykke. Men vi må hele tiden lære, utvikle og forbedre. Dette er en svært tragisk hendelse som har gått sterkt inn på oss. Våre tanker går til de pårørende, venner og føreren av T-banen og kollegene. Dette har rammet mange og preger oss sterkt, sier Asperud.

Han har ikke konkrete tall på hvor mange ulykker og uhell som skjer der folk havner mellom vogner og perrong, men sier det er «svært få» med tanke på antallet reisende.

Skole i kriseberedskap

Beredskapsgruppen ved den videregående skolen der den omkomne jenten var elev ble varslet i går kveld.

– Skolens beredskapsgruppe, skolens ledelse og PP-tjenestens kriseteam begynte å jobbe i går kveld, og var på plass på skolen i god tid før elever og ansatte kom til skolen i dag tidlig, slik at de som trenger det får hjelp. Skolehelsetjenesten er også på plass. Utdanningsetatens ledelse har kontinuerlig kontakt med skolens ledelse, bekrefter Heidi M. Skjebstad kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsetaten.