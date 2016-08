Sprittaxiene sto klare da ungdommen dro til skogs

Det uorganiserte arrangementet var for ungdom født i 2000, og dette er 10. året dette skjer ved ryktespredning via sosiale medier.

Målgruppen er de som begynner i 1.-klasse på de videregående skolene i Oslo, men ifølge ungdommene Aftenposten snakket med var det også mange kommende russ som snek seg med på festen.

Leverer sprit rett på døren til ungdommer

Politiet avslørte sprittaxier

– Foreldrene bør tenke på at de sender barna sine ut i skogen til et sted hvor det ikke er voksenøyne. Spesielt alvorlig er det når vi får vite at det var flere sprittaxier på parkeringsplassen, sier divisjonsleder ved Majorstua politistasjon, Johan Benitez.

Politiet fikk bare slått kloa i en av dem. Han kan vente seg en strafferettslig reaksjon senere.

Per Annar Holm

– Mye å gå videre på

I tillegg til å beslaglegge 15 liter Smirnoff, sikret politiet seg mobilnumrene ungdommene hadde brukt for å komme i kontakt med sprittaxiene:

– Vi har et spesielt fokus på folk som selger rusmidler til ungdom. Når kanskje så mange som 1000 ungdom samles dukker de gjerne opp. Kvelden ga oss mye etterretningsmateriale å jobbe videre med, sier politioverbetjent Benitez.

Politihelikopteret ble brukt for å støtte de fire sivile og uniformerte patruljene som ved 22.30-tiden begynte å drive ungdommene i retning T-banen.

– Så langt har vi grepet inn og stanset to tilfeller av legemsfornærmelser. Noen gutter bruser litt med fjærene, men det er også mange kjekke ungdommer som er her for å treffe andre og ha det gøy, sier divisjonslederen.

Per Annar Holm

Tilkalte Natteravnene

Ifølge politiet er det «mye alkohol og mange fulle ungdommer» på stedet.

– Politiet er der nå sammen med Natteravnerne. Flesteparten av festdeltakerne er under 18 år, og mange av dem drikker alkohol, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten.

Han forteller videre at det er snakk om ungdommer fra hele Oslo, og ikke en spesifikk skole.

– Det er kombinasjonen av ung alder, alkohol og at de er ute i skogen når det er mørkt vi tenker ikke er noe heldig. Vi er bekymret, og ønsker å unngå overstadig berusede unge personer ute i mørket i en hjelpeløs tilstand, sier Stokkli, og fortsetter:

– Vi har ikke fått inn noen meldinger om noen alvorlige hendelser så langt, men vi er bekymret når såpass mange ungdommer er i skogen.

Barn i Oslo kjøper alkohol hos sprittaxier

Rusbrus, øl og sprit

Aftenpostens reporter på stedet forteller at det er mange av ungdommene som er beruset, og at flere har problemer med å stå oppreist.

Operasjonslederen opplyser at noen politipatruljer allerede har vært der i flere timer og at de er der for å snakke med ungdommene - for å forebygge at det skjer noen uønskede hendelser.

– Det var en lignende situasjon i fjor, så vi tror at dette er en «startfest» for dem som har begynt på videregående skole.

Ringte foreldrene

I løpet av kvelden ble det flere telefoner fra politiet hjem til foreldre med beskjed om at deres håpefulle var stanset med sprit eller andre rusmidler.

– Vi har også snakket med flere foreldre som står på parkeringsplassen og venter på ungdommene for å få dem trygt hjem. Også jeg skjønner at ungdom synes det er spennende å gjemme seg litt vekk uten voksne øyne rundt, men foreldrene må ikke være blåøyde, sier Benitez.