Sprittaxiene til Sognsvann da ungdommene hadde skogsfest

Det uorganiserte arrangementet var for ungdom født i 2000, og er 10. året dette skjer ved rykter spredt via sosiale medier.

– Foreldrene bør tenke på at de sender barna sine ut i skogen til et sted hvor det ikke er voksenøyne. Spesielt alvorlig er det når vi oppdaget flere sprittaxier på parkeringsplassen, sier divisjonsleder ved Majorstua politistasjon, Johan Benitez.

Per Annar Holm

I tillegg til å beslaglegge 15 liter Smirnoff, sikret politiet seg mobilnummerer ungdommene hadde brukt for ¨komme i kontakt med sprittaxiene:

– Vi har et spesielt fokus på folk som selger rusmidler til ungdom. Når kanskje så mange som 1000 ungdom samles dukker de gjerne opp. Kvelden ga oss mye etterretningsmateriale å jobbe videre med, sier Benitez.

Ifølge politiet er det «mye alkohol og mange fulle ungdommer» på stedet.

– Politiet er der nå sammen med natteravnerne. Dette fordi det er rundt 600 ungdommer der, mesteparten under 18 år, og mange av dem drikker alkohol, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten.

Han forteller videre at det er snakk om ungdommer fra hele Oslo, og ikke en spesifikk skole.

– Det er kombinasjonen av ung alder, alkohol og at de er ute i skogen når det er mørkt vi tenker ikke er noe heldig. Vi er bekymret, og ønsker å unngå overstadig berusede unge personer ute i mørket i en hjelpeløs tilstand, sier Stokkli og fortsetter:

– Vi har ikke fått inn noen meldinger om noen alvorlige hendelser så langt, men vi er bekymret når såpass mange ungdommer er i skogen.

Aftenpostens reporter på stedet forteller at det er mange av ungdommene som er sterkt beruset, og at flere har problemer med å stå oppreist.

Operasjonslederen opplyser at noen politipatruljer allerede har vært der i flere timer og at de er der for å snakke med ungdommene - for å forebygge at det skjer noen uønskede hendelser.

– Det var en lignende situasjon i fjor, så vi tror at dette er en «startfest» for de som har begynt på videregående skole.

Aftenposten kommer med mer.