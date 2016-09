Stadig flere får høner i hagen i Oslo

Stadig flere holder høner i urbane strøk, skaffer seg drivhus og bigårder. Det er en urban grønn trend som blåser over Oslo.

Advokaten og tobarnsmoren på Vinderen har de siste to årene hatt frittgående høner og vaktler i hagen og er selvforsynt med egg. Både hun og barna har stor glede av det urbane hønseholdet, men tror ikke de skal redde verden.

– Jeg er ikke av den idealistiske typen. Jeg liker både Gucci og raske biler, men jeg synes det er gøy med høner og de legger gode egg, sier advokaten, som av hensyn til sine klienter ikke ønsker å stå frem med navn.

Rolf Øhman

– Jeg er forretningsadvokat og det er nok utenfor mine klienters fatteevne at jeg driver med høner og har økologiske tomater i drivhuset.

Rolf Øhman

– Høner med personlighet

Hun gjør det fordi det er hyggelig å ha husdyr, og synes hønene som tripper rundt blant grønnkål, urter og andre vekster skaper en egen stemning i hagen. De er faktisk sjarmerende og har en personlighet, mener hun.

– Også er det interessant å studere den interne rangordningen, de har en sterk flokkmentalitet, men med et klart hierarki, sier advokaten.

Tobarnsmoren kjøper aldri egg lenger og spiser det heller ikke på hotell.

– Når man har vendt seg til dagsferske egg, så blir det aldri det samme med kjøpe-egg. Det handler om både smaken, fargen og konsistensen, sier hun.

Rolf Øhman

Klaget inn anonymt

Nylig klaget en av naboene anonymt inn hønseholdet til Mattilsynet, og tilsynet dro på befaring uten å varsle på forhånd.

– Plutselig var de her og jeg viste dem selvfølgelig rundt. Sammenlignet med burhøns, har disse hønene det som på 5-stjernes hotell, og det utsagnet hadde inspektørene ingen innsigelser mot, sier eieren.

Mattilsynet vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier at denne saken ikke er ferdigbehandlet og at eier alltid får en rapport etter at inspektøren har vært på befaring.

Rolf Øhman

For mye bråk med hanen som galer

Advokat og tobarnsmamma Siv Øveraasen har hatt høner i hagen på Berg siden påsketider.

– Egentlig hadde barna lyst på hund, men det var ikke aktuelt for oss. Men vi er fra landet både mannen min og jeg, og vi hadde lyst på en eller annen form for dyrehold. Først fikk jeg to høner av min kollega, så har vi utvidet med to til. Det er moro med høner i hagen, sier Øveraasen.

Rolf Øhman

Engasjerte barn i hønsehuset

Barna på 11 og 13 år er engasjert i hønseholdet, henter egg og steller hønsehuset. Deler av hagen er skjermet av med hønsenetting.

– Vi hadde også en hane, men det ble for mye bråk. Da var det en av naboene som ytret seg, så den ga vi bort til venner som bor på bondegård på landet, forteller Øveraasen.

Rolf Øhman

Frittgående høner på Facebook

Hun synes ikke det krever mye, men tvert imot gir stor glede. Og det er tydeligvis en glede Øveraasen deler med mange andre. Facebooksiden «Høner i hagen» har nærmere 8000 medlemmer, mens FB-siden «Høner og andre fjærfe» har 7600 medlemmer. Begge er aktive fora for hønsehold i småskala-divisjon i urbane strøk. På Facebooksidene deles praktiske råd om hønsehold, og det formidles kjøp og salg av hønsehus og annet tilbehør.

– Moderne med høner i tettbygde strøk

Seniorrådgiver og veterinær Sigrid Engeland i Mattilsynet har inntrykk av at det er stadig flere som holder høns i urbane strøk. På samme måte som det popper opp drivhus og bigårder, som også er populært.

– Det virker som det er moderne med høner i tettbebygde strøk, det er vårt udokumenterte inntrykk. Det er ikke krav til registrering av høner på hobbybasis, så vi har ikke eksakte tall, sier Engeland.

Hun poengterer at det er viktig at alle som planlegger å anskaffe seg høner eller andre dyr tenker gjennom at det krever tilsyn og daglig stell, og at dyreholdet skal være i henhold til Dyrevelferdsloven.

– Til naboer er det viktig å si at de kan sende en bekymringsmelding til Mattilsynet, hvis de observerer forhold som kan være i strid med Dyrevelferdsloven, sier Sigrid Engeland i Mattilsynet.

Flere er kritiske til industriproduskjon

Tormod Eikeland, leder i Norsk rasefjærfeforbund, merker også en økende interesse for å ha høner i urbane strøk. Han mener det har sammenheng med at flere er kritiske til industriproduksjon av egg.

– Både i Oslo-området, Østfold og Vestfold ser vi en økning. Også ser vi at flere familier nærmest bruker hønene som kjæledyr, sier Eikeland og legger til:

– Hønene er ikke så dumme som man tror.

Rolf Øhman

Råd for hobbyfjærfe-eiere

Planlegg godt før du skaffer deg fjærfe. Ha alt klart til å ta imot dem:

Hus, rugekasser, vagler, fôr- og vannbeholdere, utegård med sandbad og tette beholdere til fôrsekkene.

Velg rase med omhu, lytt til erfarne fjærfe-eiere. Ikke begynn med mange raser.

Renhold er essensielt for trivsel, både for fjærfeet, deg og naboen. Ikke gi mat i luftegården, kun gress. Da slipper du å fôre andre dyr, og du utsetter ikke dine fjærfe for smitte fra viltlevende dyr.

Hold alle fjærfe på din eiendom.

Hold dyrene inne om natten, så er de tryggere.

Haner galer! Ta hensyn til naboene. Isoler hønsehuset, blend eventuelle vinduer.

La naboene få våkne før du slipper ut hønene. Ikke før kl. 07 på hverdager og 09 på helgedager og inn kl. 22.00.

Gi naboene egg og gjødsel, da har du dialog og kan ta opp eventuelle spørsmål/klager på et tidlig stadium. Og de vil kanskje hjelpe til med å stelle dem hvis du skal bort en helg.

Husk at ditt fjærfehold skal være en ressurs i ditt nærområde, ikke et problem.

Kilde: Norsk rasefjærfeforbund.