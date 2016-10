Stenger terapibasseng: – Jeg får et liv i et smertehelvete

Styret på Diakonhjemmet Sykehus vedtok torsdag ettermiddag at terapibadet, som uansett må stenges åtte måneder fra påske for oppussing, ikke skal åpnes igjen.

800 kronisk syke mister tilbudet om lindrende bad i varmt vann som er helt avgjørende for både livskvalitet og, for mange, evnen til å jobbe.

Trenger plassen bassenget tar

I en pressemelding fra sykehuset heter det at «styret mener sykehuset best ivaretar sine pålagte forpliktelser og muligheter til førsteklasses diagnostikk og pasientbehandling ved å innstille bassengdriften. Bakgrunnen for at sykehuset trenger økte arealer, er en kombinasjon av befolkningsvekst i egne bydeler og en pågående prosess i Helse Sør-Øst der sykehuset skal utvide behandlingstilbudet»

Ingen tilbud i Oslo

Dermed har ikke Oslo kommune noe tilbud til kronikere som trenger dette tilbudet.

– Jeg trener i bassenget til Diakonhjemmet to ganger i uken. Uten varmtvannstreningen blir jeg stiv i hele kroppen og får store smerter. Et liv uten terapibasseng, blir et liv i smertehelvete, sier Jan Halvard Relbe-Moe. Han har den revmatiske diagnosen Bekhterev og leder Oslo fylkeslag Norsk revmatikerforening (NRV).

Nesvold, Jon Olav/NTB scanpix

Varmtvannsbassenget blir hot sak i Stortinget.

– Kronikere trenger terapibasseng for å mestre hverdagen, sier generalsekretær Tone Granaas i NRF. Ifølge forbundet vil resultatet av en nedleggelse vil bli at 800 kronikere i Oslo vil få en hverdag med økte smerter.

Hva nå?

– Sykehuset og kommunen må snakke sammen! Kommunen har ansvaret for rehabiliteringen for kronikerne i Oslo. Den gjør ikke jobben sin hvis den ikke sørger for terapibasseng med 34 grader. Sykehuset har også et stort ansvar fordi det er en nasjonal behandlingstjeneste som har regionalt ansvar for revmatiske pasienter, forklarer Granaas.

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har tidligere uttalt til Aftenposten at de leter etter alternativer som kan være på plass når bassenget stenger.

Håper å finne alternativer

– Vi leter fordi vi mener det er håp om å finne noe. Vi har håp om å komme opp med tilbud til den gruppen som trenger bassenget som stenges til påske, har Thorkildsen tidligere uttalt.

Diakonhjemmet skriver at det «er i god dialog med Oslo kommune for å finne alternative treningsmuligheter i varmtvannsbasseng for kronikere som ikke kan nyttiggjøre seg andre treningstilbud».

Sykehuset beklager også ulempene stengingen medfører for bassengets brukere.