Storkiosk ranet i Oslo

– Det var den ansatte i butikken som ringte oss og meldte fra om ranet klokken 2.36. Han fikk også med seg nummeret på taxien, slik at vi raskt kom i kontakt med sjåføren. Da hadde raneren allerede hoppet av, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han understreker at alt tyder på at det er tilfeldig at den aktuelle taxien var ved ransstedet i Waldemar Thranes gate ved St. Hanshaugen.

Foreløpig er ingen pågrepet, men politiet har satt inn hundepatruljer og andre ressurser i søket etter raneren. De bruker også overvåkingskameraer i området, forteller Pedersen.