– Hva skal dere gjøre med den halve millionen?

– Halve millionen? svarer arkitektstudent Per Kristian Solem.

Han visste at det var en pengesum til vinneren, men før Aftenposten fortalte det, visste han ikke at premien er på en halv million kroner – og prosjektering av en håndfull sykkelhoteller.

– Nei, det var mye! Kanskje den kan gå inn i firmaet vi skal starte. Det har akkurat fått navnet R+F+S Arkitekter. Og så blir det kanskje en liten fest.

R+F+S Arkitekter

Vin og tegning

Sammen med kollegene ved arkitekturstudiet ved NTNU, Vegard Forbergskog og Jørgen Tellefsen Relling, og sivilarkitekt Kanutte Torsteinsdottir Næss, har han vunnet en arkitektkonkurranse om å tegne det beste sykkelhotellet.

Fakta: Oppgaven Deltagerne skulle utarbeide et generelt designkonsept som skulle passes inn på tre konkrete tomter på T-banestasjonen Grorud, Ryen og Kolsås. En rekke faktorer talte med i vurderingen, blant annet arkitektonisk uttrykk, hensiktsmessig planløsning og funksjonalitet, miljøriktige og bærekraftige løsninger med hensyn til materialvalg og energibruk, enkel demonterbarhet og økonomi.

– Vi er noen kompiser som samles en gang i uken til litt vin og tegning. Da vi så utlysningen av denne konkurransen, tenkte vi at vi like gjerne kunne delta som bare å sitte og tegne for oss selv. Men vi drømte ikke om at vi skulle vinne. Vi er jo bare studenter.

R+F+S Arkitekter

Frykt for sykkeltyver

Undersøkelser viser at opptil 42 prosent ikke sykler til jobb fordi de er redde for at de ikke har noe å sykle på hjem. Frykten for sykkeltyver er en viktig grunn til at mange ikke sykler mer.

Behovet for sikker sykkelparkering er én grunn til at FutureBuilt har arrangerte en arkitekt- og designkonkurranse for sykkelhoteller.

Fakta: FutureBuilt … er et tiårig program som skal vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å realisere forbildeprosjekter med minimum 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk. FutureBuilt har forbildeprosjekter i Oslo, Bærum, Asker og Drammen og styres av et bredt partnerskap fra de fire kommunene og en rekke institusjoner. Programmet går frem til 2020. Kilde: Wikipedia

– I Norge er det foreløpig ikke så vanlig. Vi har et dusin hoteller, i hovedsak på jernbanestasjoner. Store sykkelland som Danmark og Nederland har mange flere. Der er syklene stort sett enklere og billigere og tyveri ikke et så stort problem. Hovedmotivet der er å samle haugen av sykler, rett og slett å rydde opp i bybildet, sier arkitekt Stein Stoknes som har ledet juryen og kåret vinneren.

Her kan du se hvordan de ordner seg, de som virkelig kan det der med sykkel og by.

Mange deltagere – suveren vinner

– Vi fikk inn 31 forslag og er veldig fornøyd med det. Det var varierende nivå og mye kreativitet. Vi synes ett forslag var så godt at vi valgte ikke å kåre en toer, men hadde i stedet to gode bidrag på delt 3. plass, sier Stoknes, som gleder seg over at vinnerne var et lag av studenter ved NTNU.

– Det viser at det spirer og gror i arkitektmiljøet.

R+F+S Arkitekter

– Hva var det som gjorde deres bidrag så genialt?

– Det var flere ting, tror vinner Solem.

– Blant annet at det er et enkelt modulsystem som kan tilpasses ulike tomter. For det andre har vi et enhetlig formspråk med en gjenkjennelig bølgeform som også gjør det enkelt å etablere sitteplasser i «bølgebunnene».

Sykkelhotellene ruller inn på stasjonene

– Og så er det, med trelistene, transparent. Det gjør det lett å holde oversikt over hva som skjer inne i sykkelhotellet.

– Når står det første sykkelhotellet klart?

– De to første kommer på Kolsås og Østerås i Bærum. Kommunen presser på. Den ville egentlig begynt å bygge i mai. Det gikk ikke, så nå tror jeg planen er å begynne i september. Når det står ferdig, vet jeg ikke. Vi har ikke så mye erfaring med byggeprosesser ennå, sier Solem. – Det hadde jo vært kult hvis det sto ferdig i løpet av året.

På T-banestasjonene Ryen og Grorud dukker Sykkelbølgen sannsynligvis opp til våren.

Stort marked for sykkelhotell?

– Hvor stort markedet for sykkelhotell er i Norge, vet vi ikke. Men siden det mange steder er en målsetning at sykkelbruken skal øke, og siden sikker parkering er viktig for sykkelbruken, så vil jeg tro at det kan bli ganske stort, sier juryformann Stoknes.