Svært mye giftig røyk etter garasjebrann i Oslo

Det brenner i flere garasjer i et garasjeanelegg på Grefsen. Ifølge VG skal det være et tyvetalls biler i anlegget. Det er ikke fare for spredning til flere boliger. Politiet ber naboer lukke vinduer og dører.

Ca klokken 17 meldte politiet følgende på Twitter:

Grefsenveien er sperret for all ferdsel fra Storokrysset til Hans Nielsen Hauges gate. Det er svært mye giftig røyk i området, hold avstand — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) January 3, 2017

– Vi har fått beskjed om at røyken er giftig. Det er svært mye røyk i området. Den kan være så mye som et 20-talls biler der inne, sier operasjonsleder Tor Jøkling til VG.

Rundt klokken 17.20 kunne politiet melde brannvesenet er i ferd med å få kontroll.