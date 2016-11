Svindlere lurer eldre i Oslo

Ifølge politiet utgir svindlerne seg for å være fra et TV-selskap. De tar seg inn i boligene og stjeler penger og bankkort. Deretter blir kortene tappet for penger.

Politiet advarer nå folk mot å slippe fremmede inn til seg.

– De tar kontakt på adresser hvor de vet at det bor eldre personer. De sier de kommer fra et TV-selskap for å komme seg inn i boligene. Deretter stjeler de til seg eiendeler, særlig bankkort, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til VG.

Torsdag ettermiddag har politiet i løpet av noen få timer fått inn tre meldinger om eldrebedragere som bruker samme metode. Politiet etterforsker hendelser fra Munkerud, Grefsen og Sognsveien.

– I etterkant har de tappet bankkortene som de har stjålet fra de eldre. Det er snakk om flere tusen kroner som er tatt ut, sier Aune.

Så langt har ikke politiet noen konkrete beskrivelser av den eller de som står bak eldrebedrageriene. Politiet advarer mot fremmede som ringer på døren.