Svingslag mot Parkinsons sykdom

To ganger i uken møtes en gjeng som har en felles motstander. Det er Parkinsons sykdom. Målet er å slå knockout på den snikende fienden.

Dessverre kommer den aldri til å gå ned for full telling, for det finnes verken medisiner eller kur for selve sykdommen.

Den vil utvikle seg hele tiden, det er bare noen av symptomene som kan medisineres.

Men de kan også slås tilbake med hard trening, og boksing har vist seg som en svært effektiv treningsform for å holde sykdommen i sjakk. Her står kampen om et bedre liv.

Ikke alle svingslag treffer

Henning Bruun langer ut på nytt. Innsatsviljen er det ikke noe å si på, og svetten siler fra de titalls utøverne som trener på Jordal i kveld.

Bruun fikk diagnosen for bare to år siden.

Hvor mange som stiller på trening varierer. Som regel er de 10–12 på trening, men dagsform og hvor langt sykdommen har kommet varierer veldig.

– Det sosiale er veldig viktig. Her kommer vi sammen og har de samme utfordringene. Men vi snakker lite om sykdommen. Vi har det gøy, sier Bruun.

For i tillegg til at kroppen angripes, så følger det ofte depresjon og apati med sykdommen. Mange trekker seg ut av et sosialt liv.

Oslo bokseklubb, som også er den gamle klubben til Cecilia Brækhus, stiller opp med sine topptrenere.

– Boksing er spesielt bra

Sammen med idrettspedagoger fra Unicare Fram var både leder i Oslo bokseklubb, Max Mankowitz, og Johnny Carlsen nylig i USA og ble sertifisert instruktør i Rock Steady Boxing. Boksing tilpasset personer med Parkinson.

– Hovedforskjellen til ordinær boksing er at vi ikke sparrer og ikke slår mot hodet. Ellers er det meste likt, sier han.

– Mange av pasientene vi så i USA var veldig mye dårligere enn de som trener her. Noen satt i rullestol og hadde allikevel godt utbytte av treningen, sier han.

Men hva er det som gjør at boksing er så bra?

Elisabeth Troøyen Gundersen fra Unicare Fram i Bærum har lang erfaring med rehabilitering av parkinsonpasienter.

– Det er godt dokumentert at boksing er en spesielt bra idrett for denne pasientgruppen, sier hun.

-Trening med høy intensitet er bra, men i tillegg så er boksing gjennomsyret av bevegelser som gjør det motsatte av det Parkinsonrammede naturlig vil gjøre, forklarer hun.

– Mange har gått på ski, men de færreste har bokset

For med sykdommen så stivner kroppen, pasientene tripper med små skritt, de får gjerne en subbende gange og balansen blir dårlig. De snakker med lavere stemme, og får små bevegelser.

Også ansiktsmimikken stivner.

– I boksing gjør man det motsatte. Bokseren gjør store bevegelser og mye rotasjon. Bokseren langer ut, smetter unna, forflytter seg og skal være høyt og lavt. Man må være årvåken og på alerten, oppmerksom og i balanse. Det handler om koordinering, kondisjon, reaksjon og styrke.

Alt dette er bra, sier hun.

– Det blir ingen nedtur i forhold til tidligere ferdigheter. Mange har gått på ski i et tidligere liv, men de færreste har bokset.

– Dessuten skal vi ikke undervurdere x-faktoren.

– For det er litt kult og hipt og spennende, sier hun.

