Svusj, svusj, svusj. Marka lokker med speilblank is.

Vannene ligger blåfrosne og speilblanke innover i Marka. Skarpe skøyteskjær bryter stillheten på Sognsvann. Mats Carlsson og Linea Fagernæs kommer susende på langturskøyter.

– Jeg er opprinnelig fra Sörmland i Sverige, hvor skøyteturer på islagte vann er rene nasjonalsporten, sier Carlsson.

Både far og datter har lang fartstid og bruker riktig sikkerhetsutstyr. Med seg har de både ispigger og isstav, helt i tråd med rådene som Oddvin Lund i Skiforeningens turskøytegruppe gir.

Ideelle forhold til å gå tur på skøyter

For Skiforeningen vil gjerne ha flere med på skøytetur. Når forholdene er slik som nå, med lite snø og frosne vann, så er det ideelle forhold.

De tok turen på glattisen gjennom Østmarka, og oppfordrer: Det er bare å spenne på skøytene.

Skiforeningen holder kurs for turskøyterne og arrangerer fellesturer. Torsdag gikk en hel gjeng fra turskøytegruppen på Losbyvassdraget gjennom Østmarka.

Slike fellesturer annonseres på facebooksiden til Skiforeningens turskøytegruppe.

Kursene handler først og fremst om sikkerhet. Hva slags utstyr man må ha med seg, og hvordan man skal finne ut om isen bærer.

– Det viktigste er å undersøke om isen er tykk nok. Vi går med spesialstaver med pigg som vi kan lage hull i isen med. Med disse stavene kan vi også sjekke isen i fart, sier Lund.

Kan aldri garantere sikker is

Ellers understreker han at man aldri kan garantere isen. Obligatorisk utstyr på langtur er pigger, tørre klær i vanntett pose og kasteline.

– Vi går veldig sjelden igjennom isen, men trener på det. For det finnes ikke sikker is, bare sikre skøyteløpere, sier Lund.

Dårlig med skiføre i områder lavere enn 400 meter i fremtiden, mener klimaforsker. Her er Skiforeningens kriseplan.

– Lær å lese isen, sjekk fargeforandringer

Ånund Kvambekk, isekspert i NVE, opplyser at isen på de fleste vann høyere enn 100 meter i Oslomarka nå er 10–30 cm tykk. De er nå er farbare, som det heter.

– Vi sier aldri at isen er sikker, for alle vann har noen utrygge partier, slik som innløp og utløp, understreker han.

Nå er det ventet mye regn og økt vannføring. Det kan tære på isen rundt bekkeos.

– Vannet legger seg oppå isen, og når det fryser på igjen, så blir det fargeforandringer. Så se etter skillelinjer i isen, slå hull i isen og sjekk tykkelsen, oppfordrer Kvambekk.

Mer info om is finnes på NVEs nettsted www.varsom.no. Her finner du også Isskolen, hvor du kan lære om ferdsel på is.

Rolf Øhman

Fremdeles noen skimuligheter i Marka

Ribbefett og marsipan må nok brennes bort andre steder enn i skisporet, selv om det fremdeles finnes noen muligheter.

En status lille julaften viser at det ifra Bruvoll i Romeriksåsen ligger 25 kilometer skispor og venter.

– De var nypreparerte i går og er så gode at de ikke er blitt kjørt opp igjen i dag, sier Hege Blichfeldt Sheriff, løypesjef i Skiforeningen.

Fra Elvelia i Kjekstadmarka er det også muligheter for en liten skitur, for de vestlige delene av Marka fikk mest snø tidligere i vinter. Skiforeningen melder også om bra forhold ut fra Eiksetra i Finnemarka.

I tillegg er det fine muligheter for treningsturer i kortere kunstsnøløyper blant annet i Holmenkollen og Varingskollen. Ellers i Marka er det mye is og bare partier i tidligere preparerte løyper.

Siste rest av skiføre kan regne bort i natt

– I kveld er det fare for ganske mye regn, det blir spennende å se om den snøen vi har, går i vasken. Men vi ser at kunstsnøen tåler en del regn. Vi klarer ofte å frese opp løypene og preparere på nytt når det blir kaldt, hvis det er en viss dybde på snøen.

I de nærmeste fjellområdene som Norefjell og Blefjell er det heller ikke gode skiforhold, men noen løyper kjøres opp.

Følg med på Yr.no og Skiforeningen i tillegg til Skisporet.no, nettstedet som sporer prepareringsmaskiner over hele landet og viser hvilke løyper som kjøres, og hvor lenge det er siden løypen er blitt preparert.