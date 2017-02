Sykepleie på hjul vant Brosteinprisen 2017

De står i timevis hver dag i Oslos gater i sin grå varebil. Kjører hjem til mennesker som trenger varme hender til å stelle sår og plager. Hjelper folk som ikke alltid har et annet sted å gå.

Enten de stiller seg utenfor =Oslos lokaler i Skippergata eller ved det belastede miljøet i Brugata, tar de imot alle som ønsker hjelp i den rullende sykestuen. Der deler sykepleierne ut rene sprøyter og sterile kokekar gratis, i håp om å gjøre rusbruken i hovedstaden litt mindre helsefarlig.

For dette arbeidet med rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo tildeles den rullende helsetjenesten Sykepleie på hjul Brosteinprisen 2017.

Fakta: Fakta om Brosteinprisen Brosteinprisen ble etablert i 2002 av Kirkens Bymisjon.

Deles ut årlig til «en person eller sammenslutning som har markert seg i arbeidet mot nød og urettferdighet i byen – til folk som bidrar til å synliggjøre vanskelige liv, formidler håp og gir samfunnet redskaper til å bekjempe nød i storbyen.»

I år deles prisen ut på kafeen Møtestedet fredag 3. februar kl. 11.30.

Tidligere vinnere: Petter «Uteligger» Nyqvist, Margreth Olin, Jan Otto Johansen, ROSA-prosjektet.

Erlend Tro Klette

– Dette betyr veldig mye for oss

Marte Di-Micco Derås, leder for Sykepleie på hjul, er veldig fornøyd med prisen fra Kirkens Bymisjon.

– Det er jo på en måte hjelpeorganisasjonens Oscar. Så nå venter vi bare på Hollywood-filmen, sier Derås med et smil. Hun påpeker at en bransjepris fra folk som kjenner feltet veier ekstra tungt.

Derås forteller at Fransiskushjelpen, som driver Sykepleie på hjul, samarbeider mye med Bymisjonen. Selv syns lederen det er spesielt å få prisen fra nettopp dem.

– Vi ser på mange måter opp til dem, og de gjør veldig mye bra for de samme miljøene vi jobber med. Så det er utrolig hyggelig å få denne anerkjennelsen fra akkurat dem.

Erlend Tro Klette

– Vi er først og fremst sykepleiere som jobber hardt.

– Ingen i Norge gjør det vi gjør

Lederen mener at mye har endret seg siden hun begynte i Sykepleie på hjul i 2011. Nå syns hun at politikerne og politiet i større grad ser på de rullende sykepleierne som en positiv ressurs.

– Det er ingen i Norge som gjør det vi gjør, så vidt jeg vet. Sykepleie på hjul er et gratis lavterskeltilbud til mennesker i yttergrensene av samfunnet, og vi hjelper folk der de er. Det vet vi at brukerne setter stor pris på.

Men hun vil ikke bli kalt hverdagshelt av den grunn.

– Ikke skriv at vi er engler med varme hender, eller noe sånt noe, ler Derås.

– Vi er sykepleiere som jobber hardt. En gang iblant kan vi være engler, men først og fremst er vi vanlige folk med faglig kompetanse. Det er jo det som er så fint med denne prisen: At det er en anerkjennelse av at vi som sykepleiere gjør en god jobb for folk som trenger oss.

Erlend Tro Klette

Hjemmebesøk hos heroinbrukere

– Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, forteller Karina Holten Torpp (41). Sykepleieren har jobbet på sykehus i «12–13 år,» men nå tilbringer hun arbeidsdagene sine i bilen som hun mener er blitt et symbol på hjelp for mange i Oslos gater.

– Pasientgruppen vi jobber med kan være utfordrende til tider, men jeg er blitt veldig glad i dem. Vi møter veldig mye takknemlighet for jobben vi gjør.

Sammen med sjåfør Gunnar Simonsen Thingnes har hun dratt hjem til Anne Kathrine, for å behandle sårene hun har fått av gjentatt sprøytebruk.

Etter at politiet ryddet rusmiljøets tradisjonelle samlested Plata, har de involverte spredt seg til andre steder i byen. Flere velger også å ruse seg hjemme enn tidligere, ifølge Thingnes.

– Det er ikke nødvendigvis positivt. Hvis noen får problemer hjemme alene er det ingen som kommer til dem.

Anne Kathrine er takknemlig for arbeidet Sykepleie på hjul gjør.

– Uten dem hadde flere mistet både ben og armer, det er jeg sikker på. Jeg var på et veldig vondt sted da jeg møtte dem, og de har hjulpet meg og mange andre.

Erlend Tro Klette

– De er livsviktige og livreddende

Generalsekretæren i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, mener at Sykepleie på hjul er en verdig prisvinner.

– De gjør en livsviktig og livreddende jobb for utsatte folk i byen. Samtidig er de en uvurderlig stemme inn mot myndighetene, fordi de er så tett på dem som faller mellom ulike helsetjenester, skryter generalsekretæren.