Sykkelbyråden forberedt på bråk når hun fjerner parkeringsplasser

40 år etter at kommunepolitikerne lovet et nett av sykkelveier, mener dagens byråd for miljø og samferdsel at løftene er i ferd med å bli innfridd.

Etter at sykkelveinettet ble lovet for første gang i 1977, tok det to år før politikerne innrømmet at lite hadde skjedd. Siden har det gått slag i slag, med programerklæringer, vedtak og brutte løfter.

Like sikkert som at syklene kommer frem om våren, lover Oslo-politikerne nye sykkelveier. Slik har det vært siden 1977.

Byråden: – Har loven på vår side når vi fjerner p-plasser

Oslos sykkelbyråd er forberedt på at det blir motstand når sykkelveinettet etableres. På Frogner går allerede debatten høyt etter at det ble kjent at 112 p-plasser skal bort fra tre gater i høst.

I bystyret mener deler av opposisjonen at det kan være lovstridig å fjerne parkeringsplasser, de har bedt Fylkesmannen om en juridisk vurdering.

– Akkurat det siste kan kanskje trenere utbyggingen. Jussen her er litt i en gråsone, men så lenge vi fjerner parkeringsplassene fra områder som er regulert til vei, mener vi at vi har loven på vår side, sier Berg.

Forstår protestene

Hun har litt større forståelse for beboerne i bynære boligstrøk, som misliker å miste parkeringsplasser.

– Jeg forstår bekymringen. Endringer skaper alltid usikkerhet. Vi har utsatt utbyggingen litt på Frogner, blant annet for å samkjøre utbygging av sykkelfelt med innføring av beboerparkering. Det var et ønske fra beboerne i fjor høst, og det lytter vi til, sier byråden.

Beboerparkering innebærer at beboere i et område kan søke om parkeringstillatelse. Når ordningen blir permanent i løpet av året og neste år tidobles satsene; beboere må betale fra 3000 kroner året for tillatelse til å stå på de reserverte plassene. Besøkende biler må betale progressive takster for parkering i områdene med beboerparkering.

– Sånn sett har vi tatt grep der det var grunnlag for konflikt. Selv skulle jeg ofte gjerne gått raskere frem. Samtidig hadde jeg ikke trodd at vi skulle få skalert opp sykkelsatsingen så mye på ett år, sier Berg.

Syklister og folk som velger å kjøre buss og trikk skal komme seg raskere frem i byen. For å få til det, må det fjernes opptil 1800 kommunale parkeringsplasser i Oslo.

Må bli lettere uten bil

Berg minner om at det rødgrønne byrådet fikk bygget 9 kilometer sykkelvei i 2016, mot 3,5 kilometer i 2015.

– Er målet at det skal bli umulig å ha bil om man bor i indre by?

– Nei, veldig få i indre by har egen bil allerede; i sentrum har 30 prosent av husholdningene egen bil. Mye av parkeringsproblemene skyldes «fremmedparkering», mennesker som kjører til byen og parkerer i boligområdene. Vi må få folks hverdagslogistikk til å gå opp. Derfor må vi også gjøre det lettere å leve uten bil, sier hun.

Som eksempler på trender som vil gjøre det mindre viktig å ha bil, nevner hun nettbutikker der varene bringes hjem til kunden. På lengre sikt vil bildeling og førerløse biler gjøre behovet for parkering mindre.

En stille majoritet for syklene

– Bystyret har bedt oss om å fortsette utbyggingen av byrutene for sykkel. Og holdningsundersøkelsen Aftenposten skrev om i går viser også at vi har et solid mandat fra befolkningen, sier byråden.

Undersøkelsen er foretatt av kommunen, og viser at et solid flertall ønsker å prioritere gående og syklende i bybildet. Men tallene tyder også på at tvilen melder seg hos flere når spørsmålet blir mer konkret, om man vil forsake parkeringsplasser for å anlegge sykkelfelt.

– Jeg er ikke overrasket over at det er litt mindre velvilje når det blir konkret, det må vi regne med. Uansett er det et flertall som støtter oss.

