Syklist alvorlig skadet etter ulykke med bil

– Rapportene sier at syklisten er alvorlig skadet. Vi har sperret for all trafikk på stedet. Noe mer vet vi egentlig ikke om ulykken foreløpig, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli ved oslopolitiet til Aftenposten.

Klokken 20 melder politiet at sperringene er opphevdet, og at trafikken går som normalt.

Der har det vært en uvanlig travel fredag.

– I tillegg til at vi har hatt tre branner, en svært alvorlig, så har vi hatt fem-seks ulykker hvor biler og sykler har vært involvert, sier Stokkli og oppfordrer både bilister og syklister til å ta det med ro i trafikken.