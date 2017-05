Syklistene har førsteretten - påvirker spesielt Oslo sørøst

Tour of Norway samler flere av verdens største sykkellag best kjent fra Tour de France.

Foretrekker du sofaen, sendes rittet direkte på TV 2 og via EBUs nettverk i en rekke land internasjonalt.

Grafikk: Bikemaster.no

Fra Moss til Oslo

Femdagersrittet startet 17. mai fra Hønefoss til Asker, mens det søndag er duket for selveste charmøretappen:

Fra Moss klokken 11:45 via Son, Vestby, Ås, Ski og Ytre Enebakk før rittet kommer inn i den avsluttende rundløypen over Ekebergsletta.

Målområdet er i Dronning Eufemias gate i sentrum, og de avsluttende rundene går i deler av løypa fra sykkel-VM 1993, heter det arrangørens hjemmeside.

Arrangøren godt fornøyd

Anders Eia Linnestad er rittsjef. Så langt er han godt fornøyd med både det sportslige og økonomiske:

– Mange gode sponsorer har gjort dette mulig for oss. Nå håper vi på en flott avslutning i Oslo.

– Kan det bli kritisk med utforkjøringen fra Ekeberg mot sentrum?

– Vi får krysse fingrene for at det går bra. Dette er jo erfarne ryttere, sier Eia Linnestad.

Søndag morgen gikk det flere regnbyger over området, men håpet er at asfalten skal tørke opp for syklistene setter utfor Kongsveien ned ved den gamle Sjømannskolen.

– Forventer utfordringer

Selv om løp og traséer har vært godt varslet, forventer politi og Vegmeldingssentralen at et så stort arrangement vil by på trafikale utfordringer:

– Det er jo store deler av sentrum sørøst for Oslo S som blir berørt. Folk bør beregne seg ekstra god tid, sier operatør Hans Are Dahl i Stetens vegvesen.

Dagens løype er totalt på 155 kilometer. 21 lag er med.

grafikk: 2017geoatlas.com

Stengt fra før klokken 12 til 18

Hele rundløypa vil bli stengt i god tid før rittet kommer inn til Oslo.

Allerede kl. 12.00 vil veiene stenges, og holdes stengt helt til rittet er over. Åpningstidspunkt er satt til ca. kl. 17.00.

Beregnet målgang er kl. 15.35, og gatene vil bli åpnet én-for-én straks siste rytter har passert.

Disse veiene stenges i Oslo

Rundløypa benytter følgende veier i Oslo:

Dronning Eufemias gate – Bispegata – Dyvekes vei – Konows gate – Valhallveien – Ekebergveien – Raschs vei – Kongsveien og Kong Håkon Vs gate.

– Vi beklager de ulemper den lange stengeperioden vil medføre. I stengeperioden vil begge retninger i løypa være stengt, og det vil dessverre heller ikke være mulig å krysse løypetrasén, heter det i en pressemelding fra arrangøren.

Østgående løp i Dronning Eufemias gate ble stengt allerede kl. 07.00 og er stengt frem til kl. 19.00.

Vestgående løp stenges i likhet med øvrig løype kl. 12.00, og holdes stengt frem til ca. kl. 17.00.

NSB kjører i helgen mye «Buss-for-tog» vest for Oslo. Disse går fra spor 19 på sjøsiden av Oslo S, og det går direktebusser mellom Oslo og Tønsberg.

Togene kjører mellom Skien og Holmestrand.

Avstigning blir på p-plassen ved Tollboden.

Stjernegalleri på plass

Internasjonale stjerner som Simon Gerrans, Michael Albasini, Sep Vanmarcke, Dylan van Baarle, Dylan Groenewegen, Dan McLay og Tony Gallopin har fått bryne seg på de norske utenlandsproffene Edvald Boasson Hagen, Amund Grøndahl Jansen og Lars Petter Nordhaug.

I tillegg blir U23-verdensmester Kristoffer Halvorsen å se i spurtene.