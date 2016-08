Alle de fire har tsjetsjensk bakgrunn. Hovedmannen, en 24-åring, gjorde avtaler med de prostituerte via en nettside. Han avtalte å møte dem i deres boliger, og da han kom dit, sørget han for at kameratene også kom seg inn, melder NRK.

Ved bruk av vold og trusler med blant annet pistol og kniv ble kvinnene fraranet større pengebeløp.

24-åringen er dømt til sju års fengsel. En annen mann er dømt til to og et halvt års fengsel, mens de to siste får tre og et halvt års fengsel. (©NTB)