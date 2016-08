I de tidlige morgentimene gikk T-banens linje 5 kun til Veitvet, ikke helt opp til Vestli.

– Vi hadde et problem med en likeretter. Det gjorde at vi hadde redusert kapasitet på strekningen Veitvet - Vestli. For å redusere strømforbruket stoppet vi linje 4 på Veitvet. Linje 5 gikk som normalt helt til Vestli. Feilen er funnet og utbedret, fra klokken 08.00 er vi i normal trafikk igjen, sier informasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til Osloby.