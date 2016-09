Taxisjåfør slo til passasjer - må i fengsel

Det er dyrt å ta taxi i Oslo, særlig på helligdager. Og når det i tillegg er snakk om maxitaxi og ventetakst, så koster det fort enda mer.

Dette fikk en vennegjeng på fire erfare nyttårsaften. Da de satte seg i maxitaxien som var bestilt til en adresse på Bekkelaget ved 02-tiden natt til første nyttårsdag, viste taksameteret over 500 kroner.

Dette kommer frem i en fersk dom i Oslo tingrett.

LES OGSÅ: Kjørte uten drosjelappen i ni måneder, dømt til 18 dager

Etter en ordveksling om det høye beløpet inne i taxien gikk de fire ut. Ifølge noen av dem fordi sjåføren hadde bedt dem komme seg ut. Ifølge andre fordi de ikke ville benytte seg av taxien, står det frem i dommen.

Fortsatte diskusjonen

En av passasjerene, en mann i 20-årene, fortsatte diskusjonen med sjåføren gjennom sjåførvinduet.

Ifølge sjåføren, som er i 40-årene, prøvde denne passasjeren å ta kvelertak på ham og slå ham i ansiktet. Derfor dyttet sjåføren mannen bort, heter det i dommen.

LES OGSÅ: Taxisjåfør stjal bagasjen, kunden fikk ikke erstatning

Deretter skal sjåføren ha kommet ut av bilen og havnet i en kort brytekamp med kunden. Ifølge dommen fra Oslo tingrett ble passasjeren presset mot bilen. Deretter ble han slått med knyttet neve flere ganger hardt i ansiktet.

Offerets daværende samboer forklarte i retten at offeret blødde kraftig, at tenner var skadet og nesen var skjev etter dette. Offeret ble også påført hjernerystelse og fikk brukket en tann.

LES OGSÅ: Taxisjåfør tok en Fleksnes, havnet i fengsel med broren

Sjåføren anmeldte kundene

Det hele endte ikke med dette. Da sjåføren kjørte et stykke unna og stoppet, løp fornærmede etter bilen. Ifølge den tiltalte ble han holdt i genseren. Den fornærmede mente derimot at han ble slått i ansiktet og ble truffet av bilens side da sjåføren igjen kjørte fra stedet. Sjåføren ble ikke tiltalt for dette.

Til slutt var det sjåføren som ringte ambulansen og politiet. Han anmeldte sine kunder for vold, og kunne selv vise frem en liten hodeskade og skrubbsår. Retten mener at det ikke er holdepunkter for at han ble påført dette fra slag fra fornærmede eller andre i hans følge.

Og selv om sjåføren mente at han hadde handlet i nødverge, ble han ikke trodd av retten.

LES OGSÅ: Drosjesjåfør overfalt og banket opp

Grunn til å føle seg provosert

Aktor la ned påstand om fengsel i seks måneder, men retten mente at passende straff for et slikt forhold skal i utgangspunktet være fire måneder.

Retten har også lagt til grunn at «tiltalte nok hadde grunn til å føle seg provosert av de fire «passasjeren»». Dette fordi retten ikke kunne se noe galt i at taksameteret viste over 500 kroner da sjåføren hadde ventet i noen minutter.

LES OGSÅ: Knivstakk taxisjåføren etter krangel om regning

På bakgrunn av dette og reaksjoner fra kundene da de satte seg i bilen har Oslo tingrett valgt å dømme mannen til fengsel i tre måneder. Den domfelte må betale offeret 11.500 kroner i oppreisning og erstatning.

På toppen av dette kommer 3500 kroner i saksomkostninger til staten.

LES OGSÅ: Det blir ikke færre drosjer i Oslo

Forsvarer: Dommen blir anket

Advokat Benedict de Vibe, som forsvarte taxisjåføren i retten, sier at dommen blir anket.

– Min klient anmeldte de fire for vold seks dager før han selv ble anmeldt. Han handlet i selvforsvar. Det er helt åpenbart grunnlag for at lagmannsretten ser på dommen, sier de Vibe.

LES OGSÅ: Dømt for vold, fikk nytt taxiløyve

Forklaringer uten samsvar

De Vibe legger til at ingen av de fire kunne gi en samstemt versjon av hele episoden.

– Det er snakk om fire personer som har kokt sammen en historie om at en av dem er blitt slått. Ingen av dem har en sammenhengende forklaring som er i samsvar med de andres, sier de Vibe.

Også retten har påpekt dette da det i dommen kommer frem at alle de fire var påvirket av alkohol i større eller mindre grad, noe som kan ha påvirket deres observasjonsevne og hukommelse.

LES OGSÅ: Banket taxisjåfør - slipper fengsel

«På flere punkter er deres forklaringer ikke overensstemmende, men dette dreier seg om forhold som er av mindre betydning», heter det i dommen.

– Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i seks måneder. Bør dere ikke være fornøyde med tre måneder?