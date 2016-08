Tiltalt kvinne: Jeg skulle være alibi for kjæresten

Imam Nehmat Ali Shah ved Central Jamaat Ahle-Sunnat-moskeen på Grønland i Oslo ble angrepet med kniv utenfor sitt hjem sent på kvelden 16. juni 2014.

Rettssaken mot de tre tiltalte startet i Oslo tingrett mandag. Det er to menn på 41 og 30 år som er hovedtiltalte i saken. I tillegg er en 37 år gammel kvinne fra Holmestrand, som er ekskjæresten til 30-åringen, tiltalt for å ha fjernet spor etter hendelsen. Alle tre er tidligere rusmisbrukere.

Mens mennene nekter straffskyld, har kvinnen innrømmet forholdet.

Tirsdag begynte hun på sin forklaring i retten der hun forklarte at angrepet var nøye planlagt. Hun skulle være kjærestens alibi.

– Vi hadde avtale om at jeg skulle være alibi for noe han skulle gjøre. Telefonen hans skulle ligge i Holmestrand. Jeg skulle sende SMS fra telefonen, slik at han kunne si at han var hjemme, forklarte kvinnen i retten.

LES OGSÅ: Derfor gikk styret i Islamsk Råd Norge av

Visste om angrepet

37-åringen sa i retten at hun etter hvert fikk greie på at 30-åringen skulle angripe en imam.

– Jeg ville ikke være med på planen, sa kvinnen i retten.

– Hvilken plan var det snakk om? spurte dommeren.

– Han fortalte at det var en person som fortjente juling, svarte kvinnen.

Ifølge 37-åringen gikk det ikke helt etter planen da 30-åringen tok med seg mobiltelefonen sin til Oslo den dagen.

Kvinnen reiste selv til Oslo etter hvert og ble der over natten.

LES OGSÅ: Imam forsvarer demonstrasjon til støtte for drapsmann

Kastet skoene

Kvinnen har allerede innrømmet at hun forsøkte å vaske bort blod fra skoene 30-åringen hadde på seg. Da hun ikke lyktes med å fjerne blodet fra skoene, kastet hun dem.

– Planen var at alt skulle kastes og brennes. Det skulle ikke etterlates noen spor, vedgikk kvinnen.

– Han hadde prøvd å vaske joggeskoene i vaskemaskinen først. Jeg ble forbanna, og sa at det ikke går an å ta med sko med masse blod, fortsatte hun videre.

LES OGSÅ: Omstridt imam får fortsette

– Penger i bildet

På spørsmål fra aktor statsadvokat Nina Søndersrød om 37-åringen kjente til imamen, svarte hun nei.

– Hva mer fikk du vite? spurte aktor.

– At det var penger i bildet, og at han (ekskjæresten) etter det kunne bli et fullverdig medlem i Young Guns.

– Når fikk du vite at det var en imam?

– Jeg er usikker på det, men det var før det skjedde, svarte den tiltalte.

– Fortalte om knivbruk

37-åringen skal i politiavhør ha fortalt om et møte mellom de to mennene på Grønland, og at de hadde kjørt rundt på Grønland dager i forveien.

– Han ringte meg den dagen angrepet skjedde, rundt 20.30-tiden og fortalte at det skulle skje.

– Kan du fortelle alt han sa i denne samtalen? spurte aktor.

– Det vi hadde snakket om skulle skje, og at jeg skulle holde meg hjemme. Da sa jeg at han hadde med seg telefonen, og at det ikke var helt som planlagt, svarte kvinnen.

På spørsmål om kvinnen fikk vite at det ble brukt en kniv i angrepet, svarte hun ja.

– Han sa at han hadde brukt kniv på imamen. Jeg ble sjokkert. Han sa at kniven ble kastet i vannet.

Kniven er ikke blitt funnet.

– Presset av politiet

30-åringen var klar over hva ekskjæresten hadde sagt i politiavhør, og antok hva hun ville si i retten.

– Hun har sagt at hun er blitt presset av politiet, sa 30-åringen da han avsluttet sin forklaring tirsdag morgen.