Tisset på trikken ni ganger i slutten av mai – må nok en gang i retten

Kvinnen som må møte i Oslo tingrett på tirsdag, er dømt en rekke ganger for lignende forhold.

Sist var i midten av mars, da ble hun dømt til syv måneders fengsel for tolv ulike episoder der hun hadde gjort fra seg på trikk eller T-bane.

Kvinnen er kjent for trikk- og bussførere i Oslo, som har en stående ordre om å nekte kvinnen adgang.

Urinerte under fengslingsmøte

I 2015 brukte kvinnen offentlig transport som toalett minst 64 ganger. Hun ble dømt til fengsel i ett år, og til å betale 28.000 kroner til Unibuss AS og 170.000 kroner til Sporveien AS.

Under fengslingsmøtet høsten 2015 urinerte også kvinnen på stolen i tingretten.

I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler. Året etter ble hun dømt til ti måneders fengsel for 54 slike episoder.

Blant sjåførene på T-banen er kvinnen kjent som «trikkens dyreste kunde», på grunn av at vogner på trikk og bane må tas ut av drift.

Har tilbudt hjelp

Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien, betegnet hele situasjonen som trist fra ende til annen, etter dommen i 2015.

– Det er blitt gjort forsøk på mange ting for å gi hjelp, men det ser ut til at dette er et stadig tilbakevendende problem, sa Asperud til Aftenposten i 2015.

Kvinnen er vurdert å ha et intellektuelt funksjonsnivå på linje med lett psykisk utviklingshemming.

– Vi har aldri ønsket denne personen noe vondt, men det er en komplisert situasjon fordi vi må ta hensyn til alle andre reisende, sa Asperud.

Både Unibuss og Sporveiene har sagt seg villige til å gi avkall på hele eller deler av erstatningskravet, mot at kvinnen godtar å få hjelp til å endre adferd. Dette har kvinnen sagt nei til.

– Vi kan ikke ha slike situasjoner på trikker som kjører rundt i Oslo hele dagen, forklarte Asperud.