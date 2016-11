To barn gjennom isen - reddet av forbipasserende

De to barna, brannvesenet anslår alderen til 8–10 år, som våget seg ut på den helt ferske isen, gikk gjennom og ned i det iskalde elvevannet oppe på Nedre Grorud.

Det kunne gått riktig ille, men en forbipasserende kvinne fikk de to på tørt land.

– Hun reddet rett og slett livene ders, sier Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Brann- og redningsetaten.

En kvinne varslet også brannvesenet som raskt kom på plass og kunne varme dem opp. Om det er samme kvinne som reddet guttene, er uvisst. Brannvesenet ble varslet klokken 16.32.

Det skal bli mer Alnaelv i Oslo, elven skal frem i lyset.

Dykkere fra Brann- og redningsetaten søkte senere i råken hvor de to falt, men falt ikke flere forulykkede under isen.

– Vi hadde ingen spesiell grunn til å tro at det var flere der, men det er standardprosedyre i slike situasjoner, sier brigadesjef Gorm Sjølie i brannvesenet.

Hell i uhell

– Hva som har skjedd i forkant, er ukjent. Men en tilfeldig forbipasserende hører noen som er under isen, og griper inn. Om de har sklidd ned eller lekt, vet vi ikke, sier Sjølie til VG.

– Det var heldig at noen oppdaget det, det kan ha reddet livene deres. Det var også veldig bra at noen raskt varslet oss.

Sjøli advarer om at det ikke er noen grunn til å stole på isen på elver og vann:

– Nei, det er så tidlig på vinterne at den ikke er trygg.

Politiet i Oslo opplyser til VG at det går bra med begge to, men at de er kalde.