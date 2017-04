To ganger var 56-åringen utvist fra Norge. Så langt i år er han og 33 andre rumenere tatt for salg av piller i Oslo.

13. april i fjor: Håndverkeren fra byen Buzau i Romania uttransporteres med fly fra Oslo lufthavn til Bucuresti etter å ha sonet en fengselsstraff ti måneder. Dette er andre gang 56-åringen utvises fra Norge.

9. februar i år: Spanere fra politiet observerer at 56-åringen igjen er i Norge. Han og en 22-årig rumener forsøker å kontakte flere personer i det tunge rusmiljøet i Brugata. Ifølge dommen fra Oslo tingrett får de med seg en mann til Nasjonalteateret, der de får solgt 60 tabletter av typen Xanax. I tillegg blir 56-åringen tatt med 1310 slike tabletter på seg.

– Godt organisert virksomhet

Disse to er blant 34 statsborgere fra Romania som i år er blitt pågrepet for salg av narkotiske piller i sentrum av hovedstaden.

I ekspressfart har Oslo tingrett i løpet av februar og mars dømt tolv av dem til fengsel for oppbevaring og salg av narkotiske piller, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort av dommene. Samtlige er besluttet utvist fra landet etter endt soning, men tre av dem soner fortsatt sine fengselsstraffer.

– Vi så en klar oppblomstring av pillesalget fra dette miljøet etter at rumenerne returnerte til Oslo i januar etter julefeiring i hjemlandet, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon.

Han sier det har vært en klar trend siden 2013 at statsborgere fra Romania og Bulgaria har vært storaktører innen pillesalg.

– Dette er en godt organisert virksomhet av folk som selger piller under dekke av tigging, sier han.

Rumenere Aftenposten traff i Oslo sentrum torsdag ettermiddag avviser at dette er tilfelle.

– Jeg kan garantere at de jeg treffer her ikke driver med kriminalitet eller salg av narkotika eller piller, sier Cheorge Cretu, som fordeler bladet Folk er Folk blant det rumenske miljøet på gaten i Oslo.

Tigging tema i to dommer

Aftenpostens gjennomgang viser at tigging er tema i kun to av dommene fra i år.

I den ene av disse to dommene beskrives det også hvordan den 23 år gamle dømte kvinnen kan ha handlet som følge av et avhengighetsforhold:

«I formildende retning vil retten peke på at tiltalte i en situasjon som kvinnelig rumensk tigger må antas å ha vært i en vanskelig, sårbar og utsatt situasjon. Selv om det ikke forelå straffriende nødrett, kan retten ikke se bort ifra at tiltalte handlet i en presset situasjon ut fra et avhengighetsforhold til andre», heter det i dommen der hun ble dømt til 120 dagers fengsel.

En 22-årig mann hevdet at pengene politiet ønsket inndratt ikke kom fra pillesalg, men «at han har skaffet seg kontantene ved tigging og salg av blader». Han ble dømt til seks måneders fengsel.

Tok med seg kunden på trikketur

I dommene fra Oslo tingrett fremgår det at de fleste av dem har oppsøkt kunder i området Brugata, mens salget og oppbevaringen av pillene skjer en annen plass i sentrum. Alle rumenerne som er tatt, er fersket på åpen gate midt på dagen i tidsrommet mellom 11:00 og 17:30.

Ifølge dommen mot den 56 år gamle håndverkeren hentet han og den meddømte 22-åringen opp en kunde i Brugata. Videre reiste de med ham med trikk til Nationaltheatret. Under turen dit og etter de kom frem observerte spanere fra politiet at 22-åringen var svært aktiv på telefonen.

22-åringen ble dømt til fengsel i 30 dager. 56-åringen må sone tilsammen ett år og seks måneder. Han soner nå straffen i fengselet Norge har leid i Nederland.

– 10–11 deltar i ett salg

Stølen fra Grønland politistasjon forteller at det ikke er uvanlig at rumenske pilleselgere tar med seg kunder for å selge piller.

– Moduset er gjerne at kvinner med lange skjørt deltar i rekrutteringen av potensielle kunder. Etter at kvinnene har gjort den første kontakten overtar andre mellommenn som håndterer innkreving av penger, mens andre igjen foretar overleveringen av pillene. Underveis kan det også være egne dedikerte personer som er med kundene på offentlig transport på vei til stedet der narkotikadepotet er opprettet, sier han.

Ifølge Stølen viser langvarig spaningsvirksomhet at opp til 10–11 rumenere kan delta i ett enkelt salg av piller.

Narkotiske piller

Pillene rumenerne er tatt med, er såkalte benzodiazepiner av typen Xanax, Rivotril og Diazepam.

Dette er i utgangspunktet reseptbelagte legemidler som ved korttidsbruk skal redusere angst og aggresjon, som skal virke beroligende, søvnfremkallende og muskelavslappende, ifølge Norsk Helseinformatikk. Bruken kan medføre avhengighet og blir misbrukt som rusmiddel.

Rumenerne som er domfelt i år er tatt med alt fra 10 til 1500 piller. I fjor ble det totalt beslaglagt 167942 slike tabletter i Oslo, fordelt på 951 beslag.

Et av disse beslagene var da to rumenske kvinner ble tatt med 22.000 tabletter og 63.000 i kontanter i Herslebs gate i Oslo i november i fjor.

Oslo-politiet opplyser at rumenere er tatt med om lag 45.000 narkotiske piller siden slutten av 2016. Her utgjør storbeslaget fra november riktignok halvparten av beslaglagte tabletter.

POLITIET

Etter det Aftenposten kjenner til er gateprisen på pillene 20 kroner pr. stykk.

Skjuler piler i hemmelige depot

De av rumenerne som er tatt med større antall piller, har i flere av tilfellene lagret de et depot.

I den ene dommen beskrives det hvordan to rumenske menn på 20 og 21 år skjulte piller i et kloakkrør ved Akerselva.

Fra en annen dom går det frem at en 22 år gammel mann tok med seg to kunder fra Brugata til et depot han hadde i Botanisk hage på Tøyen.

I en tredje dom beskrives det hvordan politiet fersket en 29-åring mens han gravde frem pilleglass med Rivotril ved roten av et tre bak Paulus kirke på Grünerløkka. Etterpå fant politiet 11 lignende pilleglass ved treet.

«Det er en kjent fremgangsmåte at rumenere får kontakt med kjøpere av slike tabletter i dette området av byen, og at kundene deretter tas med i nærhet av depoter hvor tabletter oppbevares», heter det i dommen mot 29-åringen.

Disse depotene har politiet oppdaget gjennom spaning, og de fleste av dem er pågrepet av spanere fra Oslo-politiets egen aksjonsgruppe Åpne Rus, som jobber med å slå ned på åpenbar bruk og omsetning av narkotika i Oslos gater.

Åpne Rus ble opprettet som aksjonsgruppe i Oslo-politiet i juni 2011.