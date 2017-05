To pågrepet etter skadeverk på Vestli og Stovner

Tirsdag ble mennenes hjem ransaket. Bare den ene er hittil avhørt.

– Det er for tidlig å si om de to vil bli fremstilt for varetektsfengsling, men i avhør har den ene ikke erkjent straffskyld, sier påtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved Stovner og Manglerud politistasjon til Aftenposten.

Hun bekrefter også at de er kjent av Stovner-politiet for kriminelle handlinger. De to mennene har ennå ikke fått oppnevnt forsvarere.

Politiet har satt inn store ressurser for å få bukt med skadeverket: – Dette skal snakkes ihjel

Det har vært flere tilfeller av steinkasting mot politi, brannvesen og vektere på Stovner, Vestli og Bjørndalen den siste uken.

Satte inn store ressurser

– Jeg frykter ikke svenske tilstander hvor politifolk løper når de blir angrepet. Her er det ungdommene som løper når vi kommer. Men først og fremst bruker vi dialog – dette problemet skal snakkes ihjel, sa politistasjonssjef for Stovner og Manglerud, John Roger Lund.

Natt til tirsdag ble det ikke meldt om nye hendelser.

Kastet steiner og stiftet branner

I helgen var det flere tilfeller av steinkasting og påsatte branner på Vestli i Groruddalen i Oslo.

Natt til lørdag kastet noen steiner mot en vekter ved Stovner T-banestasjon. Det ble også satt fyr på en søppelkasse. Da brannvesenet ankom, ble det også kastet steiner på dem.

Natt til søndag ble det kastet stein mot en vekter på Stovner senter. Tre ungdommer ble bortvist av politiet, men etterkom ikke pålegget. De ble senere innbrakt, og er kjent av politiet fra før. Senere på natten brant det i en søppelkasse på Vestli skole.

Natt til mandag satte noen fyr på noe brennbart på taket av en bil. Deretter ble det startet en brann ved Vestli barneskole. Også her ble det kastet stein mot en vekter. Gjerningspersonene løp fra stedet da politiet kom.

Fikk du med deg saken vår fra tidligere i år? Stadig yngre ungdom slåss mer brutalt – men det er ikke «svenske tilstander», mener politiet