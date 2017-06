To sivilister hjalp politiet i kraftig slåsskamp med mistenkte promillekjørere

Det var etter et tips om mulig promillekjøring i Arendalsgata på Sagene tumultene oppsto.

Klokken 8.41 lørdag ankom en politipatrulje og stoppet ved to menn i en Audi Q5.

Men de to mennene i 20- og 30-årsalderen var overhodet ikke interessert i å bli med politiet til blodprøvetagning på Oslo legevakt.

Krevde respekt

– Respekt, respekt, jeg vil heller dø enn å bli ydmyket, skrek den ene mannen til tjenestemennene ifølge Aftenpostens krimjournalist Håkon Letvik, som var på stedet.

Deretter fulgte en rekke kraftige slag mot overkroppen på politifolkene.

Motstanden mot politiet var såpass kraftig at to tilfeldig forbipasserende sivile valgte å assistere under pågripelsen. Letvik var den ene, godt hjulpet av en polakk med fortid som politimann i Warszawa.

– Jeg så at politifolkene hadde trøbbel med de to midt i gaten. Dette ville jeg aldri gjort alene, men siden det var en annen mann som også kom løpende til, følte jeg et ansvar for å hjelpe politiet i en vanskelig situasjon. Sånt kan jo være livsfarlig hvis disse karene hadde hatt kniv, sier han.

Holdt en av mennene nede

De to sivilistene samarbeidet om å kaste seg over en av mennene, og holde ham nede, slik at de to politifolkene kunne konsentrere seg om å få kontroll over han som var mest krakilsk.

– Nå må vi holde ham fast nede, for han kan ha kniv på seg, sa Letvik til polakken.

– No problem, svarte den polske mannen og forklarte at han hadde lang fartstid som politimann i hjemlandet.

Etter hvert kom tre andre politipatruljer til, og det måtte til slutt fire polititjenestemenn til for å ta seg av den mest utagerende av de mistenkte.

Selv om mannen var påsatt håndjern, hadde de sin fulle hyre med å få slept ham inn i politibilen.

Anmeldt for vold mot politiet

– Jeg kan bekrefte at patruljen fikk bistand fra to sivile som var i området, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm ved Oslo politidistrikt.

– De to mennene i bilen ble brakt inn etter mistanke om promillekjøring. Vi har ikke opplysninger om at noen av politimennene ble skadet under slåssingen, sier Heidenstrøm.

Politiet har nå anmeldt de to både for promillekjøring og forulemping av offentlig tjenestemann.