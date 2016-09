– Det ligger glasskår i kryssene stort sett hver eneste dag, sier Geir Elgvin i Ruseløkkaaksjonen.

Byens mest trafikkerte bygate

Det bør ikke overraske noen at det skjer ulykker i Løkkeveien. Gjennom et tettbygd strøk kjører hvert døgn 15.000 biler i det som visstnok er byens mest trafikkerte bygate.

I Løkkeveien ligger det to skoler.

– Tung trafikkbelastning og elever på skolevei er selvfølgelig ikke en ideell blanding, sier trafikkansvarlig ved Sentrum politistastjon, Per Magnus Heggedal fredag ettermiddag. Han sier at det ikke finnes tall på hvor mange ulykker det har vært i Løkkeveien sammen med andre gater i byen.

Geir Elgvin

Umulig med fartskontroller

I forbindelse med skolestarten hadde de en rekke kontroller i Løkkeveien.

– Det store problemet da var ulovlig mobilbruk.

– Råkjøring?

– Det er ikke mulig å benytte laser i Løkkeveien, derfor har vi ikke fartskontroller der. Vi vet ikke i hvilken grad fartsgrensene blir overholdt, sier Heggedal.

I juni var trafikksituasjonen her tema i bystyret. Byråd Lan Marie Berg (MDG) opplyste da at hun har bedt Bymiljøetaten om forslag til tiltak som kan gjennomføres allerede før skolestart.

I den siste, alvorlige ulykken i Løkkeveien ble en syklist kritisk skadet.

Fakta: Sagt i bystyret om Løkkeveien «15.000 biler i døgnet, det er vel forklaringen på hvorfor man bør gjøre noe. Men det er nok også forklaringen på hvorfor det er vanskelig å gjøre noe. (...) Men det lar seg gjøre!» Andreas Halse (AP). «Ønsker vi at barn, eldre, fotgjengere og syklister skal føle seg trygge i gatene våre, så må vi legge begrensninger på biltrafikken.» Guri Melby (V). «Hver dag går hundrevis av barn langs Løkkeveien på vei til Ruseløkka skole. De dytter borti hverandre, spiller Pokémon Go og løper over gata når skoleklokkene ringer». Mathilde Tybring Gjedde (H) «Så vidt jeg har brakt på det rene har det ikke skjedd noe, det er ikke gjort noen strakstiltak før skolestart, og det er synd.» Eirik Lae Solberg (H)

Geir Elgvin

Nå har skolen vært i gang i halvannen måned, og det har tilsynelatende ikke skjedd noe. Men det har vært minst to alvorlige ulykker.

Politisk enighet

Onsdag skjedde det noe. Ikke bare var det tverrpolitisk enighet om at det var nødvendig med trafikkbegrensende tiltak, bystyret vedtok også at det skal innføres en midlertidig fartsgrense på 30 km/t i Løkkeveien.

– Vi er veldig fornøyde med at det omsider ser ut til å skje noe med trafikksituasjonen i vårt nabolag, men dette er et forslag som forrige byråd burde innført for lenge siden. Selv om det har skjedd mer for Ruseløkka siden byrådsskiftet enn hele forrige periode, kunne vi selvfølgelig ønske oss lavere hastighet og konkrete tiltak siden det nå faktisk skjer ulykker. Ønsket er så bredt kommunisert til byrådet i lang tid at det ikke burde være nødvendig for bystyret å presse på, mener Elgvin.

- Mangel på handlekraft

Tidligere byråd Guri Melbu (V), som nå er nestleder i bystyrekomiteen for miljø og samferdsel, er helt enig:

– Jeg synes det er synd at byråden ikke følger opp klare løfter. Det bystyret nå har bedt byrådet gjennomføre, er et enkelt tiltak som kan ha god effekt. Vi har også bedt om at det følges opp med et ris bak speilet, nemlig en fotoboks. Det er mulig lavere fart ikke vil redusere antall ulykker i Løkkeveien, men det vil sikkert redusere alvorlighetsgraden, sier Melby som rett og slett etterlyser handlekraft hos byrådet.

– Ja, jeg skjønner at de ikke kan stenge en så trafikkert gate uten å utrede konsekvensene, men når de ikke klarer å senke farten, som burde være en smal sak, er det mangel på handlekraft.

- Har gjort mye, utreder mer

Anja Bakken Riise (MDG) er byrådssekretær for miljø og samferdsel.

Hun synes ikke det er flaut at bystyret må svinge pisken for å få det rødgrønne byrådet med dets uttalte fokus på forholdene for syklister, til å vedta selv enkle tiltak.

– Nei. Byrådet ønsker å vite mest mulig om konsekvensene før vi igangsetter tiltak. Men jeg skjønner at bystyret er utålmodig, for situasjonen på Ruseløkka har utviklet seg over mange år.

– Dere har møter og dere er enige, hvorfor gjør ikke byrådet noe?

– Vi har gjort veldig mye. I tillegg til at vi jobber langsiktig med å redusere biltrafikken i hele byen, har vi i løpet av det siste året igangsatt flere tiltak for trafikksikkerheten på Ruseløkka enn på mange år. Da vi tiltrådte, hadde det forrige byrådet vedtatt å innføre variable fartsgrenser i Løkkeveien. Dette har vi fulgt opp, og på oppfordring fra beboerne på Ruseløkka har kommunen på rekordtid laget sykkelfelt i Huitfeldts gate. Nå jobber vi også med å få på plass lysregulering i krysset mellom Løkkeveien/Huitfeldts gate.

– Hva skjer hvis vi stenger veien?

– Det ser ikke ut til å være nok?

– Nei, men med 15.000 passeringer i døgnet er det krevende å endre situasjonen i Løkkeveien. Det får store konsekvenser. Vi må få klare svar på hva de blir, hva skjer med trafikken hvis vi stenger eller begrenser fremkommeligheten i Løkkeveien?

For å få svar på det spørsmålet har byrådet bedt Bymiljøetaten analysere situasjonen.

– Vi skal få en grundig, helhetlig trafikkanalyse før jul. Da får vi et grunnlag for å jobbe videre med trafikksituasjonen på Ruseløkka. Her er vi veldig interessert i å finne gode, trygge løsninger, forsikrer Riise.

PS

Statens vegvesen har i perioden 1/1–05 - 31/12 −15 registrert ni ulykker med lettere personskader i Løkkeveien.