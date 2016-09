Togtrafikken står for andre gang i dag - forsinkelsene vil forplante seg ut over dagen

Det er andre gang mandag at togtrafikken står.

Det er feil i signalanlegget, samt brudd på kommunikasjonen med togleder som stoppertrafikken innenfor Drammen og Hamar og på Østfoldbanen.

– Dette er den andre stansen i dag. Hva er det egentlig som foregår?

– Ja, det er et godt spørsmål, sier pressevakt Linda Theres Trondsen til Aftenposten.

Gjelder alle tog

Hun forteller klokken 12.10 at det er full stans i all togtrafikk på Østlandet.

– Det gjelder passasjerttog, godstog og Flytoget, sier hun.

NSB opplyser at det dessverre er få tilgjengelige busser og drosjer.

– Vi ber passasjerer om å vurdere andre transportmidler, opplyser selskapet.

Det kjøres imidlertid tog mellom Skien og Drammen på Vestfoldbanen.

Trondsen sier togstansene vi føre til forsinkelser ut over dagen også etter at togene kommer i gang igjen.

– Men vi kan ikke si når det blir. Våre teknikere jobber på spreng for å løse problemene så fort som mulig, sier hun.

Samme feil

– Det er samme feil som tidligere i dag, det er ikke kommunikasjon mellom togleder og togene, sier Trondsen.

Togstansen gjelder alle tog innenfor Drammen og Hamar og på Østfoldbanen.

Virket i tre kvarter

Den første feilen oppsto like før klokken 10, og ble funnet og rettet etter cirka tre kvarter. Men et par timer senere oppsto samme feil igjen, uten at Jernbaneverket kan si hvorfor. De kan heller ikke si noe om hvor lang tid det vil ta å rette feilen denne gangen.

Der oppfordres folk til å sjekke informasjon fra NSB om hvilke tog som blir berørt.

Ifølge Jernbaneverket gjelder det blant annet regiontoget fra Oslo til Bergen, Stavanger, Trondheim og Stavanger.

