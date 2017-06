Tomten på Aker sykehus: Høyre i Oslo stoppes av Høyre i Norge

– Stort sett er jeg enig med helseminister Bent Høie, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg. – Men i denne saken er jeg uenig.

Ga bort tomt i 2002

Det hele begynte i 2002. Da ble helseforetakene opprettet. Det som senere ble Helse Sør-Øst, mottok da vederlagsfritt en rekke kommunale helseeiendommer. Deriblant Aker sykehus.

Nå ønsker Oslo kommune å bygge sin nye storbylegevakt på en del av tomten til Aker sykehus.

Helseforetaket vedtok i mai at Oslo kommune kan få kjøpe tomten – som foretaket i sin tid altså fikk fra kommunen – til markedspris, anslagsvis 64 millioner.

Litt pussig å måtte kjøpe noe tilbake fra en du har gitt det gratis til. Sånn er det når Oslo ønsker å bygge storbylegevakt på Aker sykehus’eiendom.

– At tomten skal brukes til helseformål, gjør det ekstra urimelig at Oslo skal betale for å få tilbake en tomt kommunen har gitt bort, sier Lae Solberg som er skuffet over at byrådet har vært så passivt i denne saken. Byrådet burde på et tidlig tidspunkt engasjert seg for å få tomten vederlagsfritt. Da ville det kanskje vært lettere å få gjennomslag, mener han.

Men han er også skuffet over sin partifelle, helseministeren.

Oslo Høyre har gransket forarbeidene til loven om helseforetak, og mener å ha funnet åpning for at tomten kan gis vederlagsfritt tilbake. Den åpningen lukket Høie bastant i Stortinget.

SV spurte i Stortinget

SVs vararepresentant fra Oslo, Olivia Salles, spurte i Stortinget hva helseministeren mente om forslaget Oslo Høyre har tatt opp i bystyret. Der ber partiet om at «Bystyret ber byrådet søke staten om å få tomten tilbakeført».

Statsråden svarte krystallklart: «Det er siden staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten gjennomført en rekke salg av eiendom fra spesialisthelsetjenesten til fylkeskommuner og kommuner. Alle salgene er gjort til markedspris. Likebehandling må være det bærende prinsippet både i denne saken og i forhold til tilsvarende saker i fremtiden. Saken har derfor en klar prinsipiell side som må respekteres», skrev han i et svar på spørsmålet.

Oslo Høyre er ikke alene. Arbeiderpartiet i Oslo har også hatt problemer med å nå gjennom i moderpartiet ...

– Jeg skuffet på vegne av Oslo som går glipp av mange millioner, men jeg er ikke så overrasket over svaret. Derimot er jeg overrasket over at Oslo Høyre ikke har sjekket dette før de reiser forslaget. Kanskje er de mer opptatt av oppmerksomhet enn resultat? spør Salles.

– Ikke naturlig å sondere i forkant

– Dette er en sak som er i Oslos interesse og som alle gode krefter i byen burde stå samlet bak. Over hele landet stiller lokalpolitikerne samlet opp for sitt lokalsamfunns interesser. Der har vi noe å lære. Høyre i Oslo vil fremme forslag som er til byens beste uavhengig av hvem som sitter i regjering, og kan ikke begrense oss til forslag som er forhåndsklarert med nasjonale politikere, sier Lae Solberg.

Han aksepterer at det later til å være praksis at helseforetakene selger tomter de har mottatt gratis:

– Men jeg mener fortsatt dette tilfellet er spesielt ettersom tomten skal brukes til helseformål. Og i forarbeidene til loven åpnes det for å gi tomter vederlagsfritt tilbake.

Smetter gjennom nøkkelhullet?

Statsråden smelte døren igjen i sitt svar til Salles. Men selv om den er lukket, så er det fortsatt et åpent nøkkelhull: «Å overføre verdier uten vederlag fra spesialisthelsetjenesten til kommunesektoren vil innebære en omfordeling som departementet ikke har fullmakt til å foreta. Et slikt forslag måtte eventuelt vært lagt frem for Stortinget».

Og det nøkkelhullet er Lae Solberg innstilt på å forsøke å komme seg gjennom: – Vi vil ta saken opp med våre stortingsrepresentanter. Men hva vi kan gjøre, avhenger også av hvor langt byrådet er kommet i prosessen med å kjøpe tilbake tomten kommunen tidligere har gitt bort.