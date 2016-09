Torsdag kan det bli togkaos på grunn av lokførerstreik

Onsdag klokken 10 startet forhandlingene mellom LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter. Kampen står om hva slags arbeidstid, lønn og opplæring en lokfører skal ha.

– Streikefaren er stor, poengterer Øystein Gudbrands, som er LO Stats forhandlingsleder i meklingen.

Klokken 16.30 onsdag kveld kunne Gudbrand bekrefte overfor Aftenposten at meklingen fremdeles pågår, men han ville ikke si noe mer.

170 lokaltog vil bli forsinket

Dersom partene ikke blir enige kan 71 lokførere bli tatt ut i streik torsdag morgen. 68 av disse kommer i så fall til å bli tatt ut i Lillestrøm, Ski og Oslo. De resterende tre blir tatt ut i Bergen, Trondheim og Kristiansand.

– Det er lokaltogene som kommer til å bli rammet, forteller Håkon Myhre, som er pressevakt i NSB.

NSB regner med at 170 lokaltog kommer til å bli innstilt som følge av togstreiken.

Kanskje vil det gå fortere å sykle i morgen? Da Aftenposten testet #jobbreisen fra Nittedal fikk toget trøbbel. Da kom sylistene frem først!

Ingen buss for tog

De fleste innstillingene kommer i Ski og Lillestrøm, ifølge NSB.

– Det kommer ikke til å bli satt inn buss for tog, i og med at dette er en lovlig arbeidskonflikt, forklarer Myhre.

Det er kun lokaltogene som blir rammet som en direkte konsekvens av streiken, men de få togene som går vil mest sannsynligvis bli fullere enn vanlig.

Myhre oppfordrer passasjerer til å følge med på NSB-appen og på nettsidene for oppdatert informasjon om hvilke tog som er i rute.

Onsdag kom Oslo-budsjettet: Hvordan det blir å reise kollektiv i Oslo neste år får vite mer om i denne saken.

Krever nasjonal standard for lokførerbevis

I en pressemelding som LO Stat har sendt ut skriver de at Norges Lokførerforbund og LO Stat krever en nasjonal standard for kompetansen en lokfører skal ha.

– Vi ønsker at staten skal utstede førerkort. Vi kan ikke godta at hvilket som helst bakgårdsselskap deler ut førerkort til lokførere. Vi ville aldri akseptert en slik modell for bil og buss. Når regjeringen ikke vil lovfeste utdanning av lokførere, krever vi det inn i avtaleverket, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i NLF.

Ringdal er nemlig dypt bekymret for sikkerheten.

– Sikkerheten er helt avgjørende for en god jernbane. Togselskapene får konkurrere på andre områder enn ved å redusere fagkunnskapen til lokførerne. Trygghet for passasjerene er vi villig til å streike for, sier Rolf Ringdal.