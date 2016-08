Torshov 1936 = Torshov 2016

– Torshovparken er et veldig populært stoppested for pokemon-jegere. Vi ser dem fra vinduet hver dag. Men parken var akkurat like populær på 1930-tallet,og søndagsaktivitetene mer eller mindre de samme.

Det er Elisabeth Ringdal fra Agathe Grøndahls gate som forteller. Søndag var familien hennes ute og gjenskapte så godt de kunne et bilde tatt på nøyaktig samme sted på 1930-tallet, med utsikt mot Erika Nissens gate.

Farmor så det samme

– Vi bor i leiligheten til farmoren min. Det historiske bildet fra samlingen til Oslobilder henger på veggen hos oss. Vi kjenner oss igjen i det - og fikk lyst til å ta det på nytt.

Hva de heter, menneskene avbildet på 1930-tallet, er ikke kjent. Men på det nye bildet tatt denne søndagen sitter far Jan Rukke på benken og leser avisen - riktignok på Ipad i stedet for på papir.

Mor Elisabeth og datter Ingeborg (10) kommer skridende inn fra venstre, med skateboard istedenfor dukkevogn. Og midt i bildet er Sverre (12) midt i pokemonjakten.