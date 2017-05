Tre biler kolliderte – trakk våpen og balltre

Politiet er usikre på hva som er bakteppet, men flere av de involverte skal ha forklart at dette gjelder krangel mellom familiene deres i flere generasjoner.

En av sjåførene sa høylytt at en av de andre sjåførene hadde leid inn torpedoer for å ta livet av ham, og at dette skyldes et ønske om blodhevn.

– Vi er temmelig sikre på at det er blitt avfyrt skudd og også tatt frem et balltre som er brukt til å true med. To menn som satt i en BMW er pågrepet og kjørt i arrest, sier innsatsleder Brian Skotnes i Oslo politidistrikt.

Politihunder søkte etter tomhylser på stedet, og patruljene sikret spor.

En Mercedes hadde punktert etter sammenstøtene og var ikke kjørbar.

Per Annar Holm

Michelets vei var delvis stengt i over en time mens politiet gjorde sine undersøkelser på stedet.

Tirsdag vil politiet forsette å nøste i familiekonfliktene som kan ligge bak nattens oppgjør.