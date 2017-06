Truende mann pågrepet for å ha skremt folk med kniv på Karl Johan

Politiet fikk kontakt med mannen ved Fredriks gate, der Karl Johans gate går over til å bli Slottsbakken.

– Vi fikk flere telefoner fra folk som opplevde mannen med kniv og stokk som truende. Ingen er blitt skadet og jeg kjenner ikke til at han direkte har truet noen. Det var mer væremåten og våpnene som skremte folk.Han er pågrepet for å ha truet med kniv, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand ved oslopolitiet.

De sendte en patrulje som raskt fikk kontakt med mannen, som ikke er en kjenning av politiet.

– I hvert fall ikke her i byen. Han skal selv ha sagt til patruljen som har kontroll på ham, at han for noen få dager siden kom fra USA. Mer vet vi foreløpig ikke. Patruljen prøver å få klarhet i større deler av mannens historie, sier Hekkelstrand.