Flere titall kebabsjapper har det siste året fått brev fra Næringsetaten i Oslo kommune. De trues med at de kan bli stengt hvis de holder åpent etter kl. 03:30.

«Brudd på serveringslovens bestemmelser kan føre til suspensjon og/eller tilbakekall av serveringsbevillingen», skriver kommunen.

Soran Ismail er blant dem som har fått slik beskjed. Sammen med broren har han drevet Grønland pizza og kebab siden 2004. I de 11 første årene har han servert nattesultne folk på vei hjem etter at utestedene er stengt, men det fikk en brå slutt i fjor høst.

– Vi taper mye på dette. Vi har mye å gjøre to netter i uken, mens det er rolig på dagtid, sier Ismail.

Han anslår at de har tapt 1500–2000 kr hver fredag og lørdag siden.

– Vi er det siste kebabstedet i gaten. Fra et utested i sentrum og hit bruker folk kanskje 20 minutter når de går hjem. Så mange rekker ikke innom før vi må stenge, forteller han.

Christian Sørgjerd

Sovende regel i mange år

Det vakte oppsikt da gratisavisen Natt&Dag i før jul i fjor skrev om innstrammingen. I noen måneder hadde fyllasultne utelivsgjester møtt stadig flere stengte dører. Først i Torggata, deretter andre steder.

Fakta: Åpningstider i Oslo Skjenkesteder i sentrum, samt i bestemte gater i bydelene, kan servere alkohol til 03:00 alle dager. Dørene må stenge senest 03:30. Dette området kalles skjenkeringen. I boligområder utenfor skjenkeringen er siste servering 00:30, mens dørene stenges kl. 01:00. For matservering gjelder samme regler, har bystyret bestemt. Følgende steder kan likevel ha døgnåpent: «Bensinstasjoner, storkiosker, kiosker, pølseboder og lignende». Politikerne har overlatt til Næringsetaten å trekke grensene for hvem som er omfattet og ikke. Det er også gitt enkelte unntak for serveringssteder ved trafikknutepunkt.

I fjor sommer oppdaget politiet, ved det de selv beskriver som en tilfeldighet, at kommunens åpningstidsforskrift ikke gir gatekjøkken eksplisitt rett til å holdt åpent etter kl. 03:30. Men regelen ble i svært liten grad fulgt opp av kommunen.

– Vi hadde ordensproblemer i noen gater. Da vi så på hva vi kunne gjøre med det, oppdaget vi at stedene egentlig ikke hadde lov til å ha åpent. De brøt forskriften, sier politioverbetjent Marius Gunnerud ved Sentrum politistasjon.

Politiet sendte rapporter til kommunen om kebabsjapper i Torggata som holdt for lenge åpent. I tillegg begynte kommunens egne vakter nå å sjekke det samme.

– Næringsetaten sendte deretter ut brev til 29 steder om at de måtte overholde åpningstiden, forteller direktør Gunnhild Haugen i etaten.

Mange kebabsjapper får brev

Etter masseutsendelsen er det gått en jevn strøm av henvendelser. I de tre siste månedene av 2016 er det sendt ut brev om åpningstider til åtte ulike gatekjøkken og kebabsteder.

Haugen bekrefter at initiativet til innstrammingen kom fra politiet, men mener at etaten ikke har foretatt noen nytolkning av forskriften.

– Det har ikke funnet sted noen praksisendring, kun en håndhevelse av gjeldende regelverk. Det er riktig at politiet i fjor sommer, på eget initiativ, begynte å følge opp serveringsstedene i Torggata, sier hun.

Både etaten og det daværende borgerlige byrådet ga sin tilslutning. Politioverbetjent Marius Gunnerud forteller at ordenssituasjonen, spesielt i Torggata, er blitt bedre.

– Nå unngår vi at folk tar nachspielet i gatene, sier han.

Helst skulle han ønsket seg enda strengere regler.

– Også ved enkelte av storkioskene er det bråk og problemer. Vi skulle gjerne sett at det var like regler for alle, men slik er ikke forskriften utformet.

Vegard Grøtt

Hva sier egentlig reglene?

Åpningstidene er regulert av en egen forskrift, vedtatt av bystyret i 1993. Den slår fast at serveringssteder må stenge senest kl. 03.30 (i sentrum) og kl. 01.00 (utenfor sentrum). Men politikerne definerte ikke hva et serveringssted egentlig er.

16 år senere ble forskriften oppdatert. Bystyret konkretiserte for første gang hvem som kan ha døgnåpent: «bensinstasjoner, storkiosker, kiosker, pølseboder og lignende».

I forkant hadde flere høringsorganer påpekt at det var behov for en avgrensning for gatekjøkken. Hva gjelder for dem, og hvor går skillet mot en pølse- eller storkiosk? Hva menes med «og lignende»?.

Det ble ikke gjort.

I stedet skrev det daværende borgerlige byrådet at «det er som nevnt ikke byrådets hensikt å foreta større endringer, kun presiseringer». De antydet at gatekjøkken i deres øyne allerede var omfattet av reglene, men sa det ikke i klartekst. Så da saken ble lagt frem i bystyret 25. mars 2009, var det fortsatt uklart hvor grensene gikk.

Sturlason/Oslo kommune

Bystyrerepresentant Peter N. Myhre (Frp) var én av svært få på talerstolen i debatten.

– Jeg går ut fra at det med «og lignende» menes blant annet kebab-sjapper, og da blir det bra, sa Myhre.

Ingen protesterte på det. I etterkant var endringene minimale ute i gatene. Kebabsjapper fortsatte å servere til siste kunde hadde gått hjem, slik de i mange år hadde gjort.

Byrådet vil revidere forskriften

Da det rødgrønne byrådet var ferskt, varslet de en gjennomgang av åpningstidsforskriften i løpet av 2016. Den har ikke kommet.

Gjennomgangen er forsinket, men fortsatt på vei, lover næringsbyråd Geir Lippestad (Ap) i dag.

Stein J. Bjørge

– Vi vil sende ut forslag til ny åpningstidsforskrift på offentlig høring på nyåret. Høring vil gi alle interessenter mulighet til å komme med sine innspill – blant annet politiet, brannvesenet, bydelene og bransjen selv, sier Lippestad.

Han viser til at det er ti år siden forrige store revidering, men vil ikke si noe om hva de kommer til å foreslå.

– Det er viktig for oss å få inn så mye informasjon og tall som mulig fra denne høringen, slik at vi kan få en forskrift som på best mulig måte ivaretar en levende og trygg by, sier han.

Ønsker ikke å uttale seg

I mellomtiden vil ikke Lippestad be Næringsetaten endre gatekjøkkenpraksisen. Han ønsker heller ikke å uttale seg om hva byrådet mener om innstrammingen.

En som derimot gjerne uttaler seg, er Peter N. Myhre. Frp-eren sier han «står ved hvert ord» han sa i bystyret for syv år siden.

– La oss ikke være så A4 hele tiden. Vi bør erkjenne at ikke alle har samme døgnrytme. Så lenge natteroen i boligområder ikke forstyrres, ser jeg ingen grunn til å begrense åpningstiden, sier Myhre.