– Vi ble varslet av Brann- og redningsetaten i femtiden tirsdag morgen, og rykket ut med mannskaper. Der var det også politi og veisperringer, og en god del vann på stedet, sier kommunikasjonssjef Trond Borge Ottersen i Vann- og avløpsetaten.

Så godt som hele kvartalet rundt Ankertorget og flere bygninger langs Hausmanns gate i Oslo sentrum har på grunn av dette vært uten vann hele tirsdag.

Beboere som trenger vann må hente dette i to midlertidige vannstasjoner som er blitt utplassert av kommunen.

Omkring 1000 studentboliger skal være rammet av vannstansen. Det gjelder også hotellet og hostellet i samme bygning, samt et legekontor og en frisørsalong.

I tillegg er store deler av UDI, som ligger på motsatt side av Hausmanns gate fra Anker-boligene, uten vann.

Erlend Tro Klette

Hjemsending av barnehagebarn og «betydelige tap»

Utestedet Peloton er naboen til UDI, og mistet også vannet tirsdag morgen. De måtte stenge serveringen på grunn av vannlekkasjen, og vil forbli stengt til vannet skrus på igjen.

– Vi er helt avhengige av vann for å drive på en forsvarlig måte, med tanke på renhold. Akkurat nå får vi ikke gjort noe, og det er veldig kjedelig, sier daglig leder Aimar Niedzwiedzni mens han skuer ut Pelotons stengte dører.

Han forteller at det vil føre til «betydelige tap» hvis utestedet ikke får åpnet igjen til kvelden.

Flere vitner opplyser til Aftenposten at vannet sto ut av kumlokkene i området tidlig tirsdag morgen. En av dem, Jonas Nielsen, jobber i Eventyrbrua Steinerbarnehage.

Han henter vann i en kommunal plastpose fra en midlertidig oppsatt vannstasjon til seg selv – fordi barna måtte sendes hjem igjen.

– Det er ikke mulig å drive barnehage når man ikke kan bruke vannkraner og toaletter. Vi måtte bare sende hjem barna som kom i dag morges, forteller Nielsen.

Erlend Tro Klette

Håper vannet kan skrus på igjen tirsdag kveld

Kommunen og nødetatene ble varslet om lekkasjen i femtiden tirsdag morgen. En time senere var vannet skrudd av. I timene etterpå har vann- og avløpsetaten gravd et stort hull over problemrøret, som har ført til stengte veier i flere retninger for biltrafikken.

– Hovedfokuset vårt nå er få vannet tilbake til dem som har mistet det. Vi regner med å kunne skru på vannet igjen mellom kl. 18 og 20 i kveld, sier Tone Spieler, kommunikasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten, som er på stedet.

Spieler opplyser at et flak sannsynligvis har falt av et vannrør som går under krysset der Torggata og Hausmanns gate møtes.

– Vannrøret er fra 1930-tallet og tretthetsbrudd på så gamle ledninger kan forekomme. Men det er for tidlig å si noe definitivt om årsaken til lekkasjen.

Spieler håper altså at vannet skal være tilbake tirsdag kveld, men tror det kan ta noen dager før hullet i Hausmanns gate vil bli fylt opp. Dermed kan bilister forvente sperringer og omveier i området også utover uken.

Erlend Tro Klette

Da Akerselva virkelig fikk vasket seg, gikk det dramatisk ut over livet i elven.

Det løpske vannet kan ha tatt raskeste vei ned i Akerselva, og på veien ha dratt med seg jord, søle og leire.

I hvert fall var det omtrent på den tiden, klokken 05.30, svenske Jimmy var ute med sin kjære hund før han måtte «iväg på jobbhelvetet». Ha la merke til at Akerselva var farget gråbrun, og så «inte alls särskilt trevligt ut».

Kjært barn har som kjent mange navn, det har også Akerselva hatt.

Han lurer på hva som har skjedd.

– Jeg har ikke fått melding om noen utslipp i Akerselva, så noe alvorlig kan det ikke ha vært. Det kan ha vært vannet fra Hausmanns gate som misfarget vannet, sier Ottersen.

Uten Akerselva ville ikke Oslo vært den byen den er.