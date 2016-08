Undersøkelse: Hver fjerde på by'n var narko-ruset

Forskerne hentet inn spytt fra 1100 personer på 12 utesteder i Oslo høsten 2014.

– Spyttprøvene viste at 25 prosent av de testede personene nylig hadde brukt ett eller flere illegale stoffer. 14 prosent hadde nylig brukt kokain. Omtrent samme andel testet positivt på cannabis, sier narkotikaforsker Anne Line Bretteville-Jensen ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

Østlandssendingen omtalte undersøkelsen først.

Høye tall

Tallene er svært høye sammenlignet med undersøkelser av hele befolkningen. I befolkningsundersøkelser svarer 1,6 prosent at de har brukt cannabis i løpet av de siste 4 ukene og under 1 prosent sier de har brukt kokain de siste 12 månedene.

– Utvalget vårt er ikke representativt for hele befolkning. Vi gjorde undersøkelsen utenfor 12 utesteder med høy partyfaktor mellom klokken 23 og 02 om natten. Og for den gruppen mener vi at de 1100 vi undersøkte er representative, de aller fleste vi spurte stilte entusiastisk opp, sier Brettevile-Jensen til Osloby.

I følge henne er dette første gang «folk på byen» er undersøkt for rusmiddelbruk, og første gang forskerne har kombinert en spørreundersøkelse med spyttprøver eller andre biologiske målinger.

– Vi ble overrasket, vi har aldri sett så høye tall i en undersøkelse før, sier Bretteville-Jensen.

Utelivsbransjen tar grep og vil samarbeide med politiet

- Ikke så farlig

Da NRK var ute på byen hvor alkoholen fløt, fortalte mange at de hadde prøvd narkotika flere ganger.

– Det er ikke så farlig, man får interessante tanker av det, sa en mann i 20-årene om cannabis.

– Det med kokain er at man blir sånn kjekk og grei, men man vil ha mer av det hele tiden og det er jo ingen god ting, sa en mann i starten av 40-årene.

Det kan være farlig

Bretteville-Jensen er uenig i at «det ikke er så farlig». Til Østlandssendingen sier hun at at rusmiddelbruk øker risiko for å havne i voldsepisoder, bli skadet og ha uønsket sex.

– På lang sikt kan man få problemer med jobb, skole og avhengighet. Selv bruk hver fjerde uke vil gi risiko for problemer man ellers ville unngått, sier hun.

- Spørsmålet er hvor ofte man gjør dette

Seksjonsleder i råd-, veiledning og informasjonstjenesten Rustelefonen, Sturla Johansen, sier til NRK at funnene i undersøkelsen er potensielt urovekkende. Han tror det er snakk om personer som ikke selv oppfatter at de har et rusproblem.

– Spørsmålet er hvor ofte man gjør dette. Skjer det hver gang du er på byen, da vil jeg si du er i ferd med å få et problem.