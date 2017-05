Rami Chumber (17) er leder for Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR). Det representerer byens ungdom og er høringsorgan for bystyret og byrådet.

Rådet er opptatt av at ungdom skal ha mulighet til å skaffe seg en rimelig leilighet i Oslo og ser på striden om fortetting og blokkbebyggelse i villastrøk som en generasjonskonflikt.

En generasjonskonflikt

– I det siste har mange gått ut i mediene og fordømt fortettingspolitikken i kommuneplanen. De fleste er eldre, etablerte mennesker fra områder som skal fortettes, sier Chumber.

Han mener ungdommen i byen ser det annerledes.

Eiendomsmegler: Fortetting er en lottokupong til villaeiere.

– Vi trenger boliger som vi har råd til. For å få det til, må det bygges flere boliger. I dag er boligmarkedet i Oslos selgers marked, prisene er altfor høye. For å få dem ned på et nivå som gjør det mulig for ungdom å kjøpe, må det bygges flere boliger. Det må bli kjøpers marked i større grad. Og her er det plass til flere boliger.

Siden det er fullt på bakkeplan, må det rives og bygges nytt, boliger med plass til flere mennesker, sier han.

Vil bryte ned boligskillene mellom øst og vest

SUR deltok på folkemøtet om det nye forslaget til kommuneplan 9. mai og har tidligere vedtatt at de er for økt fortetting. – I tillegg til å redusere boligprisene, mener vi at en spredning av boligprosjekter, slik at det ikke bare bygges villaer på vestkanten og blokker på østkanten, vil kunne redusere sosiale forskjeller mellom bydelene. Det vil gjøre Oslo til en bedre by å vokse opp i.

– Det bor folk her som trives med husene og i lokalmiljøet, er det riktig å ødelegge det?

– Vi mener at det ikke blir ødelagt selv om det blir annerledes. Det vil fortsatt være et flott sted å bo.

– Ingen skal tvinges, men ...

– Men hva med dem som bor og trives her i dag, skal de kastes ut?

– Selvfølgelig skal ingen tvinges til å flytte. Men forholdene skal legges til rette for utvikling, og de som bor her i dag, vil jo få muligheten til å selge. Hvis det skal bo 900.000 mennesker i Oslo i 2030, som prognosene sier, er det nødt til å skje endringer.

Høyre og Venstre snur 180 grader, vil bevare småhusmiljøene.

- Det er ingen menneskerett å bo i Oslo, kanskje det ikke skal legges til rette for at så mange kommer hit?

– Det er her, sentralt i byen, ungdom ønsker å bo, da mener vi forholdene må legges til rette, slik at det blir mulig. Det er ingen menneskerett å bo i en eplehage 200 meter fra et kollektivknutepunkt. Å satse på de ferdigregulerte tomtene som utbyggerne ikke er interessert i, vil ta for lang tid. Der vil det ikke stå boliger før vi som i dag er unge, er middelaldrende.

Kjedereaksjon

– Med de tomteprisene som er her, så vil det ikke akkurat blir billige boliger som bygges …

– Bygges det nok boliger, mener vi prisene vil gå ned. Vi forventer ikke at ungdom skal ha rå til alle nye boliger, men de som har råd til de dyre leilighetene, vil flytte fra billigere leiligheter som ungdom kan ha rå til.

I rushtiden er det mange biler i de idylliske villaveiene på Nedre Grefsen, men Rami innrømmer likevel at han synes det er hyggelig der. Han har forståelse for at mange har satt opp skilt om at deres hus og eiendom ikke er til salgs, men en kort rusleturen gjennom villaidyllen får ham ikke til å skifte mening.

– Nei, Oslo har rett og slett ikke rå til å holde seg med så lite plasseffektive boligområder så nær sentrum. Vil du ha eplehage, må du flytte lenger vekk, sier Rami Chumber.

– På tide at de unge går på barrikadene

– Det er på høy tid at de unge kommer seg opp på barrikadene. Unge er de store taperne på Oslos boligmarked, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

Rolf Øhman

Han har stor sympati for tankene til Rami Chumber og SUR. Og han synes det er på høy tid at ungdom markerer seg. – Det er ikke bare det høye prisnivået som gjør dem til taperne i boligmarkedet, men også fordi politikerne gjør boligjakten deres ekstra vanskeligere ved å redusere antall små leiligheter i Oslo sentrum. De frykter at for mange unge skal bo der, hevder Øye.!

Politikerne leter etter tiltak som kan gi mer liv i Sentrum

Selv mener han det er ønskelig med ungdom i sentrum – Vi legger jo utdannelsesinstitusjonene dit og ønsker liv og røre der. Derfor er det fint om de unge bor der.

Vil ha ungdom i sentrum

– Vil det hjelpe å bygge ned eplehagene?

– Det som vil hjelpe, er å bygge flere boliger. Mange nye og flere små boliger kan redusere den ekstreme prisveksten vi har hatt de siste årene. Eplehageboligene vil bli dyre og ikke noe alternativ for pengelens ungdom, men det vil åpne muligheter lenger ned i boligkjeden. Én flytting kan utløse en kjede på syv ledd av folk som flytter oppover i bolighierarkiet, sier Øye.

Han er enig med Chumber i at vi har stilt oss slik at vi ikke har plass til alle eplehagene, og at folk som bor i Oslo, må akseptere at det blir bygget høyere og tettere, også i deres nabolag.

– Så lenge vi har Marka-grensen og andre restriksjoner som begrenser byggemulighetene samtidig som folketallet øker, så er det ikke noe annet alternativ, sier Bjørn-Erik Øye.