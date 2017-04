- Hun manipulerer ikke så kraftig, ler komponisten Peder Barratt-Due (23) og kikker skrått bort på moren, bratsjist og pedagog Soon-Mi Chung på Barratt Due musikkinstitutt.

Hun skal urfremføre hans nyskrevne verk for to bratsjer sammen med Eivind Holtsmark Ringstad under avslutningskonserten for musikkfestivalen Fagerborgfestspillene i Sentralen søndag.

Tonen er lett under familieportrettene av mange generasjoner fiolinister og pianister i Stuen i musikkvillaen på Fagerborg.

Peder er fjerde generasjon musiker i Barratt-Due-familien og har spesialskrevet verket Ildfluer til den studentdrevne musikkfestivalen Fagerborgfestspillene.

Urfremføringen blir i Sentralen søndag med Soon-Mi Chung og hennes elev, Eurovision Young-Musician-vinneren Eivind Holtsmark Ringstad (22) på scenen.

Når to ildfluer møtes

Fakta: Fagerborgfestspillene 2017 Kammermusikkfestival 19.-23. april i regi av avgangsstudenter ved Høyskolen Barratt Due.

Tar utgangspunkt i klassisk musikk i møte med andre kunstformer .

På scenen står studentene selv, sammen med tidligere studenter, lærere og godt etablerte utøvere.

Hvor : Cinemateket, Fagerborg Kirke, Emanuel Vigelands Museet , Cafeteatret og Sentralen.

For fullt program, sjekk Fagerborgfestspillene.no

Nå finpusser de på tolkningen av det spenstige verket, som skildrer to ildfluers møte i en mørk og mystisk natt. Komposisjonen glir ut og inn av det tonale og atonale.

– Verket er utfordrende å spille, fastslår Eivind Holtsmark Ringstad og titter opp fra notene, som duoen fikk i hendene for en drøy måned siden.

– Hvorfor ildfluer?

– Stykket er en slags analogi til menneskelige forhold og, og ildfluer kommuniserer med hverandre på en veldig unik måte. Blink og lys kan symbolisere så mangt, kanskje livsglede? Det blir ikke like lekkert med en humle, svarer Peder Barratt-Due.

– Vi har ikke hatt så mye tid til å øve, sier Eivind, medarrangør av Fagerborgfestspillene og den som bestilte verket. Nå gleder den etterspurte unge solisten seg til å urfremføre Ildfluer sammen med sin mentor og lærer gjennom mange år, Soon-Mi Chung.

Utpekt som spesielt talent av BBC

Ifjor ble han utropt som en av fem BBC New Generation Musician for en treårsperiode. Dette gir ham muligheten til å spille konserter i regi av BBC.

– Peder har en helt egen stil som jeg synes er veldig spennende. Vi utforsker og improviserer hele tiden. Dette er definitivt annerledes enn å spille klassisk musikk fra 19. og 20. århundre, sier Eivind.

Soon- Mi Chung synes også det er spennende å utforske sønnens musikk og sier stykket er krevende og uendelig vakkert.

– Jeg håper Ildfluer kan røre noen i salen og leve videre, sier komponisten.

Født inn i musikerfamilie

Med to musikerforeldre – Peders far er instituttets kunstneriske leder, fiolinisten Stephan Barratt-Due - har musikk alltid vært en del av tilværelsen.

– Du er vel nærmest født til å bli musiker?

– Både jeg og brødrene mine fikk instrumentopplæring da vi var bitte små, så jeg ble på en måte ledet inn i musikken. Men jeg har alltid ønsket det sterkt selv, sier Peder Barratt-Due og avfeier at han ble utsatt for press hjemmefra, selv om forholdene ble lagt til rette for musikalsk utfoldelse.

– Det har vært utrolig kult å få skrive et verk for to bratsjer, som ikke er så vanlig, og attpåtil til til en god venn og min egen mor! Hun og Eivind har et nært forhold som mentor og student, og jeg vet hvordan begge tenker musikalsk, sier Peder.

Prisvinner i Ungdommens Musikkmesterskap

Sammen med bratsjist Eivind og cellisten Theodor Lyngstad spilte Peder fiolin i Trio Pathetico, og ungguttene ble «årets musiker» i Ungdommens Musikkmesterskap i 2011, før trioen splittet opp på grunn av studier på forskjellige kontinenter.

Peder har to bachelorgrader i filmmusikk og elektronisk produksjon og design ved Berklee College of Music i Boston. Etter sommeren setter han kursen mot Los Angeles og internship i filmmusikk. Han er invitert til fem internasjonale festivaler for sin filmmusikk One Man, Eight Cameras, som ble fremført på Cinemateket onsdag under Fagerborgfestivalen.

– Å sette emosjoner til bilder er veldig annerledes enn å skrive konsertmusikk, men jeg kommer til å gjøre begge deler, sier Peder Barratt-Due.