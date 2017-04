Urskog, sykkelsti og palmer: Her er de eksotiske turtipsene for deg som blir i Oslo i påsken.

Når naboene reiser til Gran Canaria eller fjellet i påsken, blir det desto større boltreplass til å utforske hovedstaden for de av oss som velger hjemmekosen i Oslo. Byrommet byr nemlig på flere artige turmuligheter, som kanskje ikke er like kjent for de fleste.

Fra Grorudpalmer til urskog

Folketom villmark midt i byen? Ja, Oslo har alt. Det er bare å vende nesen østover. Langs hele Alnaelva er det tursti for fotgjengere og syklister. Ferden går fra Ammerud T-banestasjon, gjennom Grorud, Bryn, Svartdalen og ender opp på Galgeberg.

Thea Storøy Elnan

Turen byr på et variert elvelandskap (til og med en hengebro), er en god blanding av grusvei, asfalt og tursti, er lettsyklet og egnet for barn. Fordi stien ligger litt gjemt mellom tettbebygd strøk i Groruddalen, er det få som kjenner til den rundt 15 km lange ruten.

Langs elven i Svartdalen er stien omgitt av urskog. Landskapet byr med andre ord på et bilde av hvordan Oslo så ut før det i det hele tatt ble bygget by her. Selv om det er langt mellom Grorudpalmene så langt sør (håret oppsatt i hestehale midt oppe på toppen av hodet), er det i det minste et yrende dyreliv.

Ifølge sykkelentusiaster burde denne sykkelruten være pensum for Oslo-borgere.

Thea Storøy Elnan

Koseklatring på Brannfjell

Dersom du har fått nok av asfalten i bykjernen, kan du finne påskeroen i høyden. Turstiene i nærheten av Ekebergsletta består av både brede turløyper for barnevogntrillende småbarnsforeldre, og en blanding av trange skogsstier og morsomme svabergspartier for de med joggesko eller sykkel.

Du kan starte gåturen i Gamlebyen: Ta trikken til Oslo Hospital, og gå opp trappene som begynner i foten av Ekebergåsen. Derfra går den svingete grusstien ganske bratt oppover gjennom skogen, før du treffer på den etterhvert så kjente Kvinneparken.

Klatringen tar bare mellom 10 og 20 minutter, men deretter kan turen fortsette i mange retninger.

Stein Bjørge

Oppe på sletten kan du velge mellom å fortsette skogsvandringen, nyte Oslo-utsikten fra et av de mange utsiktspunktene, ta en matbit på Ekebergrestauranten, eller kanskje et par slag golf – på toppen av åsen er det nemlig 18 hull av både frisbee- og mini-varianten.

Hvis ikke det er interessant, er det bare å vandre ned til Valhallaveien, punktet der Munch malte «Skrik», og kanskje gjenskape et av verdens mest berømte malerier på smarttelefonen din?

Tour de finans

Er du syklist og glad i fart og spenning, er ruten fra Aker brygge og ut til Fornebu noe for deg. Det er asfaltert sykkelvei hele veien med nydelig utsikt til havet store deler av ruten. I påsken er det dessuten gode muligheter for at de risikoglade finansarbeiderne med tights og signalgul vindjakke, som bruker ruten til å sykle til og fra jobb, har tatt ferie.

Lorns Bjerkan

For de ekstra vågale, er det gode bademuligheter i begge ender av ruten.

Dersom vannet er for kaldt, kan turen krydres med en svipptur til Nansenparken på Fornebulandet. Bare 50 meter av den gamle flystripen vitner om at det en gang var en flyplass der.

I den 200 dekar store parken har man forsøkt å gjenskape naturlandskapet slik det en gang var, med flora som er helt særegen for naturen så nær Oslofjorden. Her er kilometervis med turmuligheter, kyststier og naturreservat.

Hele Oslo på én tur?

Ingen har kalt den Oslos Mississippi. Eller Nilen. Ei heller Glomma, for den saks skyld. Men det er et faktum at Akerselva er et av hovedstadens mest definerende trekk, en historisk skillelinje mellom øst og vest i byen (Uelands gate får ha oss unnskyldt).

Og for deg som ikke vil bruke kart og joggesko for å finne en god byvandring i påsken, er hovedstadens minst hemmelige perle også en ypperlig tursti.

Knut Snare.

Fra Bjørvika-utløpet i sør til Maridalen i nord er Akerselva 9,8 km hver vei, med et fall på 149 meter om du starter på toppen. Elven går riktignok i rør under Oslo S, så Vaterlandsparken er startstedet i sentrum, og selve turstien er cirka åtte kilometer lang.

På veien går du gjennom hele fem bydeler, langs drøssevis av fotomotiver, og for de virkelige påskevågalhalsene er blant annet Frysjadammen en utmerket badeplass. Du passerer også industrihistorie, kraftfulle fossefall, fiskeplasser, skogområder og dyre- og planteliv, samt haugevis av spisesteder og parker i tilfelle du trenger hvilepauser.

Så gjenstår det bare å velge om du har lyst til å gå nedover eller i motbakke.