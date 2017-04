Beboerne i flere av hovedstadens mest eksklusive nabolag fikk torsdag vite om deres hus og eiendom ligger i eller utenfor områdene som med tiden skal fortettes.

For salgsinteresserte boligeiere på rett side av streken er forslaget rene lottogevinsten.

– Det er ingen tvil: Dette er en gullbillett for dem som sitter i fortettingsområder, sier Odd Henning Hjellegjerde i Norwegian Homes, en av Oslos større eplehageutbyggere.

Han sier tomteverdiene fort dobles når en eiendom legges inn i reguleringsplanenes fortettingsområder.

Det ligger tilsammen 594 boliger i alle de nye områdene kommunen foreslår skal fortettes, med unntak av Ulsrud. Områdene ligger på Montebello, Borgen, Røa/Hovseter, Ulsrud og i Nydalen.

– Arvinger smiler nok bra

– De som sitter i slike områder og kan tenke seg å selge, tjener enormt med penger. Og de som fortsatt ønsker å bli boende får både blokker og fortetting rundt seg. Men arvingene deres smiler nok bra, sier utbyggeren.

– Se bare på hva som er skjedd med dem som sitter rundt Vinderenkrysset og på Røa. De har tjent penger som gress. Eneboliger som har en normal pris på 10 millioner kroner byr man det dobbelte for.

Han har de siste tre-fire årene bygget 300–400 enheter i Oslo-området.

– Gir eiendommene en ny vår

Også partner og eiendomsmegler i Sem & Johnsen, Tom E. Johnsen, mener villaeiere som bor for eksempel innenfor det definerte fortettingsområdet langs Sørkedalsveien på Borgen kan få høy gevinst.

– Det er litt som en lottokupong, sier han.

Det er ennå ikke definert hvor høyt og mye som kan bygges i området, men kommunen skriver at den ser for seg «et sammenhengende bymessig utviklingsfelt fra Majorstuen til Smestad langs Sørkedalsveien».

Johnsen tror man vil åpne for å bygge blokker eller leilighetsbygg i området.

– Det vil bety at verdien av villaene vil gå opp, sier han.

Han peker på at området som skal fortettes ligger på begge sider av den trafikkerte Sørkedalsveien. Han mener trafikken har lagt en demper på prisingen av villaene, fordi kjøperne ofte er barnefamilier som ønsker stille omgivelser. Kjøpere av bynære leiligheter er ikke like opptatt av trafikkstøy, mener Johnsen.

Han mener verdien av boligene vil doble seg dersom det åpnes for å bygge leilighetsbygg i 4–6 etasjer.

– Har gått for langt

Stortingsrepresentant fra Oslo fra FrP, Christian Tybring-Gjedde, bor sammen med kona Ingvild Smines ved hjørnet av ett av områdene som nå foreslås fortetting.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Han føler ikke han sitter på noe vinnerlodd.

– Jeg skjønner ikke helt hvor de skal fortette. Her ligger eneboligene ganske tett, og det er allerede bygget i mange av hagene. Naboen bygget for eksempel rekkehuset vi bor i, sier han.

På telefon fra Malta, et av verdens tettest befolkede land, sier han at han mener fortettingen av Oslo allerede er gått for langt.

– Det er veldig mye plass i Norge, og jeg synes det blir galt å presse inn så mye på et lite geografisk område, sier han.

– Så du selger ikke om en utbygger tilbyr deg dobbel pris for huset?

– Nei, jeg kan ikke forestille meg at noen vil bygge akkurat der jeg bor, sier han.

– Høyrevelgere klager mest

Byrådets forslag skal nå ut på en høringsrunde. Der blir det antagelig ikke bare jubel. Særlig beboere som ligger rett utenfor fortettingsgrensene risikerer å få blokker på nabotomten – mens de selv ikke kan høste økonomisk gevinst av omreguleringen.

Fra sine år i bransjen har Hjellegjerde et klart inntrykk av hvem som protesterer høyest når spaden skal stikkes i jorden:

– Det er de gamle og de sære som klager mest. Og så er det høyrevelgere som klager mest, dessverre. Det er alltid mest bråk med dem som har hager inntil disse flotte områdene på Oslo vest som ønsker at naboene ikke skal få gjøre noe som helst, inntil de selv skal selge, for da vil de selv ha mest mulig, sier Hjellegjerde.

Råd: Ikke selg til den første som ringer

Tom E. Johnsen har følgende råd til folk som nå sitter på eiendommer innenfor de regulerte områdene:

– Jeg ville sittet helt rolig inntil det kommer en utbygger på banen. Ikke selg i det vanlige markedet nå. Utbyggere er ganske raske på labben, så det går nok ikke lang tid fra planene er godkjent til de dukker opp, sier han.

Som så mange andre av byens eplehageutbyggere er Hjellegjerde i full sving med å kartlegge nabolag og finne ut hvem som kan tenke seg å selge.

Planen som ble presentert torsdag gir utbyggerne enda mer vann på mølla.

– Vi har allerede begynt, vi. Her er det full guffe, sier Hjellegjerde.

Han har flere råd til familier som bor i de forjettede områdene:

– Ikke selg til første som kommer. Det er lurt å tenke seg godt om. Snakk med flere meglere og med naboene. Hvis en eiendom er verdt 15 millioner og en annen er verdt 15 millioner, er de kanskje verdt 40 millioner tilsammen.

– Skal du få mest ut av det, bør man gå sammen flere naboer om å gjøre en felles prosess. Utbyggere ønsker flest og størst mulig områder.