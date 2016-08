Utelivet vil samarbeide med politiet mot narkotika

I et innlegg i dagens avis, inviterer 20 av byens største utesteder til et allmøte for å stifte prosjektet «Utesteder mot Narkotika». Det vises til et lignende initiativ i Stockholm, kalt «Krogar Mot Knark».

En ny undersøkelse viser at oppsiktsvekkende mange av gjestene på byens party-steder er ruset på stoffer de ikke har fått servert i flaske eller glass.

– Dette er et prosjekt som i senere tid har spredt seg til de fleste andre store byer i Sverige. Grunnpilaren i «Krogar Mot Knark» er at utestedene og politiet jobber sammen, heter det i innlegget, som er skrevet av Ola Smith-Simonsen, som er daglig leder på Jæger, Maria Wood Moe, driftssjef på Kulturhuset, og daglig leder Eyvind Brox på Blå.

I dag opplever aktørene at politiet i flere tilfeller reagerer negativt når de tar kontakt om narkotikasaker, «eksempelvis overlevering av brukere eller selgere tatt på fersken».

– Det kan på bakgrunn av dette virke som om politiet ser sin egen rolle som kontrollinstans, og således overlates det faktiske ansvaret til utestedene. Dette er kontraproduktivt, heter det i innlegget, som er skrevet i samarbeid med blant andre Kulturhuset, Parkteatret, Blå, Cafe Mono, Dattera til Hagen, Revolver, Jæger og Crowbar. (NTB)