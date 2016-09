Utleie av elsykler rulles ut i Oslo-området

OBOS jobber med å få til ordninger med utleie av elsykler i drabantbyene.

Avantor har rullet ut elektriske sykler til de 1200 som jobber i bygget i Nydalen.

Og drammenserne har fått et eget elsykkelbibliotek.

Beboerne i Kværnerbyen fikk elsykler i vår. Andelseierne kan kjøpe årskort for 300 kroner. Og så betaler de ti kroner timen for å leie. Det tilbys også «månedskort» for 499 kroner til de som vil bruke sykkelen til til og fra jobb.

– Poenget var å legge seg under prisen på månedskortet, sier Sveinung Ruud, forretningsutvikler på energisiden i OBOS.

Hard konkurranse i Kværnerbyen

OBOS har nå evaluert ordningen i Kværnerbyen, som har 15 sykler i stativet.

– Normalt er det fire til seks sykler ute. Kværnerbyen ligger sentralt til og har bysykler i nærheten. Så det vi ser er at elsyklene i Kværnerbyen har litt hard konkurranse fordi de er plassert rett ved bussholdeplassene og bysyklene. Så vi tror vel at de kanskje er litt for nærme byen, sier Ruud.

OBOS jobber med å videreutvikle konseptet med elsykkelutleie i borettslag som ligger litt lenger unna sentrum.

– Vi tror det vil bli mer attraktivt med utleie av elsykler i drabantbyene, spesielt de som ligger høyt. De som har prøvd elsykkel synes jo det er veldig artig, spesielt i oppoverbakker, sier Ruud.

Elsykkelen gjør oppoverbakkene morsomst

Han er i dialog med borettslag som vurderer ordninger à la den som er i Kværnerbyen.

– Vi ser at det er stor interesse blant borettslag som ligger utover i drabantbyene. Så vi jobber med å få til løsninger for disse, sier Ruud, som er forretningsutvikler i OBOS har hovedfokus på grønn energi.

Han mener modellen i Kværnerbyen passer inn i drabantbyene.

– Litt av utfordringen med den ordinære bysykkelordningen er at det er få som ønsker å sykle oppover. Med elsykkelen er det jo oppoverbakkene som er morsomst. Så jeg har tro på at OBOS-modellen vil fungere bedre enn ordinære bysykler fordi den tilhører borettslaget, og fordi brukerne da vil ta med seg sykkelen hjem igjen også. Da slipper du også å transportere syklene på bil opp igjen, påpeker Ruud.

Sykle til møtet i stedet for å kjøre taxi

Avantor, som har hovedkontor i Nydalen, har investert i elsykler med ladestasjon til de som jobber i bygget. Ordningen åpnet fredag ettermiddag.

– Vi har fått sansen for elsykler. Det har jo blitt populært. Vi tenker at det kan være et interessant tiltak for dem som driver næring også. Samtidig er vi opptatt av å få ned bilbruken i Nydalen, sier Roy Frivill, daglig leder i Avantor.

Bygget har flere leietagere.

– Dette blir et tilbud til de som vil sykle til møter i byen i stedet for å bruke taxi, sier. Og vi ser for oss at elsyklene kan brukes av de 1200 ansatte som jobber i bygget, sier Frivoll.

Flere sykkelvennlige tiltak

Avantor eier og forvalter 30.000 kvadratmeter med kontorlokaler i Nydalen.

– Hvis syklene blir populære vil vi tilby leietagerne i de andre byggene samme løsning, sier Frivoll.

Avantor har laget flere sykkelvennlige tiltak i Nydalen.

– Vi ønsker å løfte syklistene frem. Her skal det myldre. Se på denne plassen. Før vi kjøpte bygget var det parkeringsplass for biler her. Vi ønsker å gi mer plass til syklister og gående, sier Frivoll.

Nå er det det parkerte sykler, sammen med kafébord, som dominerer den tidligere parkeringsplassen.

WattWorld har levert elsykkelsystemet til Avantor. De skal også stå for driften.

Drammen har fått elsykkelbibliotek

Også i Drammen er utleie av elsykler blitt en suksess. «Elsykkelbiblioteket» ble startet opp av Bylivsprosjektet i Drammen, som er et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet i Drammen og Drammen kommune, tidlig i sommer.

– Satsingsområdet er sykkel. Så vi har en ordning der man kan låne transport-elsykkel i 12 dager fra Elsykkelbiblioteket. Målet er å se om det holder med en transport-elsykkel eller om man må ha en bil. Prosjektet har vært kjempevellykket. Vi har lange ventelister på å få låne eltransportelsykkel, sier Trond Solem, prosjektleder i Buskerudbysekretariatet. Elsykkelbiblioteket driftes av Greenspead

