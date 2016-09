Vann og kloakk til øyene. Langøyene skal ryddes for 300 millioner

I sitt forslag til økonomiplan for de fire neste årene foreslår byrådet å bruke 304 millioner på å rydde opp på Langøyene. I sammenheng med disse arbeidene skal det omsider komme på plass vann og klokakkløsninger på en rekke øyer i Indre Oslofjord: Hovedøya, Lindøya, Bleikøya, Langøyene og Gressholmen.

Det skal legges vannledninger til øyene mens det ikke er endelig avklart om det bli avløpsrør elllr en form for septiktank-løsning for avløp.

Årets trafikk ut til øyene viser at behovet for å ruste opp vann- og avløpstilbudet er stort.

Folket strømmer til øyene

Det har vært en eksplosiv økning i bruken av øyene. Befolkningsvekst og flytting av ferjetrafikk fra Vippetangen til Rådhusbrygga har ført til at besøket på øyene er godt over doblet på ti år. Tall fra Ruter viser at antall besøkende totalt i 2005 var 248 543, mens det per juli 2016 var 536 289.

Nå skal forholdene legges til rette for å takle den store pågangen.

Sikrer gammel søppel

I mer enn 40 år, frem til 1948 var Langøyene Oslos søppelplass. Da den ble pensjonert, ble avfallet gravd ned. Det skjedde på en måte som ikke er i nærhten av å tilfredsstille dagens krav, og det har vært problmer med avrenning og lekkasjer.

Nå forelsår byrådet å bruke 304 millioner over fire år på å sikre massene i henhoold til dagens krav. Samtidig vil det også bli gjort en opprustning av strand og kaianlegg

Vann og kloakk legges i fjorden

Samtidig som Langøyene sikres, ønsker byrådet å legge moderne vann- og avløpsordninger ut til øyene.

Krise, mente båtfolket da Gressholmen Kro på forsommeren ble stengt for første gang på 25 år. Nå skal både kroa og øya få vann og kloakk.

I sommer var kroa på Gressholmen stengt for første (og siste?) gang på 25 år.

– Dette er en gledens dag, jubler Henning Bøttger, som er nestleder i Gressholmenn båtforening.

– Dette har vi drømt om i hvert fall i 25 år. I mellomtiden har vannforsyningen blitt besørget av en tankbåt som har kommet med 20 kubikkmeter som er blitt pumpet over i en tank på øya. Men hvis dette virkelig blir noe av, så er det alldeles strålende. Kloakkløsning er det ikke på noen av øyne, så det blir et stort fremskritt å få på plass. Blir det sånn at vi kan erstatte utedoen med å trekke i snoren på Gressholmen, så blir det jo fantastisk, sier Bøttger.





