Var dømt for gruppevoldtekt - kjørte taxi i Oslo

Nå er de fire bakmennene dømt.

Det var ikke politiet, men et av Oslos taxiselskaper som fikk mistanke om at noe var galt med sjåførkortene og gikk til politiet våren 2014.

På bakgrunn av dette avdekket politiet at minst 32 personer hadde kjørt taxi i Oslo med falske kjøresedler. Samtlige ble tiltalt.

I tillegg ble fire menn i alderen 24 til 52 tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Ifølge politiet var det de fire som hadde produsert og solgt de falske kjøresedlene.

De skal i all hovedsak ha mottatt 25–30.000 kroner for hver solgte kjøreseddel. Nå er de dømt til fengsel på mellom tre måneder og ett år.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett var en av dem som skaffet seg kjøreseddel en mann som ble dømt for gruppevoldtekt i 2008. Han rakk å tjene 90.000 kroner før han ble stoppet.

Alle taxisjåfører må ha en kjøreseddel som bevis på at man har bestått kjentmannsprøve, har god vandel og god nok helse til å kjøre taxi.

Nektet straffskyld

Etter omfattende etterforskning med blant annet avhør av de falske taxisjåførene kom politiet frem til de fire som ifølge dommen hadde laget eller solgt de kjøresedlene.

Selv nektet alle fire skyld i retten.

Ifølge den ene tiltalte hadde han selv kjøpt kjøreseddel fra en somalier og var bare mellommann for tre andre menn som ville ha falsk kjøreseddel.

Tiltalte nummer to kjørte selv taxi med falske papirer. Han var ifølge sin forklaring ikke klar over det. Han hevdet også i retten at han ikke hadde solgt eller overlevert falske kjøresedler til andre.

Tiltalte nummer tre forklarte i retten at han kjente til fenomenet, men hadde «aldri formidlet penger eller overlevert falske kjøresedler. Han har ikke vært i nærheten eller produsert falske kjøresedler».

Den fjerde tiltalte mente også at han kun var en mellommann som ga pengene videre til tiltalte nummer en.

Felt av fingeravtrykk

Retten utelukker at de tiltaltes forklaringer er riktige og fant det bevist utover enhver rimelig tvil at de fire tiltalte i fellesskap har medvirket til produksjon, anskaffelse og/eller salg av de falske kjøresedlene.

Retten har blant annet funnet fingeravtrykkene til en av de tiltalte på flere kjøresedler. Også telefonisk kontakt mellom de tiltalte ble brukt som bevis i saken.

I tillegg til dommen som varierer fra tre måneder til ett år, må de tiltalte tilsammen betale staten 670.000 kroner. Pengene skal de ha tjent på salget av kortene eller ved å ha kjørt taxi med falske papirer. På toppen av det hele må hver av de domfelte betale 10.000 kroner i saksomkostninger.

Ikke mafiagruppe

Tre av de fire ble dømt i samsvar med aktors straffepåstand. Den fjerde tiltalte ble dømt til fengsel i tre måneder, noe som er to måneder mindre enn det aktor påsto.

– Vi har jobbet lenge med denne saken og har foretatt en rekke etterforskningsskritt. Etter min mening var bevisene i saken gode, og jeg er fornøyd med dommen, sier politiadvokat Bente Vengstad som var aktor i saken.

Selv om de fire var tiltalt etter mafiaparagrafen, konkluderte dommeren med at strafferammen for forfalskningen etter ny straffelov ikke er så høy at de kan straffes etter mafiaparagrafen. Dommen er likevel ikke i tvil om at det var snakk om en organisert virksomhet.

«Det er straffeskjerpende at det begått av flere i fellesskap og som en organisert virksomhet innen samme modus med salg, anskaffelse av falsk kjøreseddel», heter det i dommen.

Vil anke

Advokat Einar Grape forsvarte 51-åringen som er dømt til fengsel i ti måneder. Han sier at dommen blir anket.

– Min klient er uenig i dommen. Vi kommer til å anke, sier Grape.

Advokat Thomas Øiseth forsvarte 33-åringen som ble dømt til fengsel i ett år. Hans klient har tatt betenkningstid.

– Vi vil bruke de neste 14 dagene til å vurdere ulike grunnlag for anke, sier Øiseth.

Advokat Per Johan Zimmer er forsvarer for 24-åringen som fikk tre års fengsel. Han mener at straffen ble for streng.

– Jeg har merket meg at retten mente påtalemyndigheten brukte feil lov og derved feilaktig lagt til grunn at de tiltalte kunne dømmes som en organisert kriminell gruppe. Uavhengig av skyldspørsmålet for øvrig burde dette ha ført til mildere straffer, sier Zimmer.