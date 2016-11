Var ulovlig i Norge, tiltalt for å ha drept to mennesker med 40 minutters mellomrom

Drapssaken startet i Oslo tingrett tirsdag morgen. 56-åringen hadde tidligere hatt arbeids- og oppholdstillatelse, men i desember 2015 var han utvist fra Norge. Det betyr at han oppholdt seg i landet ulovlig da drapene fant sted med bare 40 minutters mellomrom denne skjebnesvangre dagen.

Det første offeret var 56-åringens tidligere kjæreste, Catrine Røthe (42). Hun ble stukket ned og drept med flere knivstikk da hun var på vei fra sin leilighet på Manglerud til T-banen for å reise på jobb.

Mange knivstikk

– En patrulje fra Manglerud politistasjon var første enhet på åstedet. Da patruljen kom dit, befant to vitner der sammen med Catrine Røthe. Hun lå på bakken og var påført mange knivstikk. Ambulanse kom raskt til stedet og det ble konstatert at hun var død, sa aktor, statsadvokat Torunn Gran, i sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett tirsdag.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Røthe ble drept klokken 07.40. Bare 40 minutter senere fikk politiet melding om enda en alvorlig knivstikking, denne gang på Grønland, der tobarnsfaren Fathi Rzaiguia (50) ble funnet dødelig såret i et portrom. Han var en bekjent av tiltalte.

– Også han var påført mange knivstikk og ble brakt til traumemottaket på Ullevål, der han døde kort tid etter.

Meldte seg fire timer senere

Tiltalte meldte seg selv fire timer etter drapene på Søndre Oslo distriktspsykiatriske senter på Mortensrud, der han var pasient. Politiet ble tilkalt og han ble pågrepet der.

Tiltalte nekter seg skyldig i retten da rettssaken startet tirsdag. De sakkyndige mener at han var i psykose da drapene fant sted og påtalemyndigheten har varslet at det kan bli lagt ned påstand om tvungent psykisk helsevern i stedet for fengselsstraff.

Offerets sønn forklarer seg

Den 21 år gamle sønnen til Cathrine Røthe forklarer seg nå i Oslo tingrett. Han bodde sammen med henne i en leilighet på Manglerud da drapet fant sted like ved.

– Politiet spurte meg om jeg kunne tenke meg hvem som hadde gjort noe slikt. Da pekte jeg ut tiltalte, med en gang egentlig. Det var ikke noe å diskutere.

– Hva var grunnen til det, spør aktor.

– Jeg regnet med at om det hadde skjedd noe så alvorlig, så var det han. Jeg hadde en anelse om at det var et usunt forhold mellom dem, rett og slett.

Da drapet skjedde, var det fem-seks år siden tiltalte og Røthe hadde vært kjærester, men de hadde gjenopptatt kontakten kort tid før.

Saken oppdateres.